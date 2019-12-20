Про це повідомили в прес-службі СБУ.

“В даний час діє заборона в’їзду учасникам цього колективу – Павловій Яні, Надиктовій Ларисі і Теркуловій Діані. Рішення прийнято з метою забезпечення національної безпеки на підставі Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, – йдеться в повідомленні.

Раніше на сайті групи була інформація про тур чотирма українськими містами в лютому: Одеса, Київ, Дніпро і Миколаїв. Місцеві активісти поширили в соцмережах інформацію про виступ гурту “Воровайки” в Харкові 10 лютого. Відповідні афіші з’явилися і в Інтернеті.

Пізніше анонс виступу в Україні з сайту колектив прибрав.

У репертуарі групи, яка виступає в жанрі “російського шансону”, є пісня “Хохли”, яка містить такі рядки: “Якщо буде треба, заберемо Одесу”, “Курка – не птах, хохли – не закордон”.