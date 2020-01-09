Про це поінформували в прес-центрі Держприкордонслужби України.
Відповідну відмітку про заборону на в’їзд українські прикордонники проставили в паспорті Мітрошиної 8 січня в аеропорту “Бориспіль”.
“Російську блогерку, яка порушила правила в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію АР Крим, прикордонники виявили в “Борисполі” під час виїзду з України. Вона саме проходила оформлення на рейс до Мінська. Їй було доведено рішення про заборону в’їзду на територію нашої держави та проставлено відповідну відмітку в паспортний документ”, – йдеться в повідомленні.
В ДПСУ уточнили, що Мітрошина в’їхала в Україну кілька днів тому через залізничний пункт пропуску, оскільки щодо неї в момент перетину кордону не було обмежень в’їзди, а також інформації, що вона незаконно відвідувала тимчасово окуповані території.
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Варто зазначити, що під час візиту блогерки до Києва правоохоронці жорстко затримали активістів організації “Відсіч” Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького за запитання Мітрошиній про те, “чий Крим”.
Справа в тому, що вона в 2017 році розмістила в соцмережах фото своєї поїздки до тимчасово анексованого Криму.
- У партії “Голос” готували запит у Службу безпеки України через візит блогера і колишньої журналістки пропагандистського каналу “Росія” Олександри Мітрошиної до Києва.
- У МВС України раніше запевнили, що Олександрі Мітрошиній буде заборонено в’їзд в Україну.