Російській блогерці Олександрі Мітрошиній, під час приїзду якої до Києва поліція затримала активістів, заборонено в'їзд в Україну на три роки.

Про це поінформували в прес-центрі Держприкордонслужби України.

Відповідну відмітку про заборону на в’їзд українські прикордонники проставили в паспорті Мітрошиної 8 січня в аеропорту “Бориспіль”.

“Російську блогерку, яка порушила правила в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію АР Крим, прикордонники виявили в “Борисполі” під час виїзду з України. Вона саме проходила оформлення на рейс до Мінська. Їй було доведено рішення про заборону в’їзду на територію нашої держави та проставлено відповідну відмітку в паспортний документ”, – йдеться в повідомленні.

В ДПСУ уточнили, що Мітрошина в’їхала в Україну кілька днів тому через залізничний пункт пропуску, оскільки щодо неї в момент перетину кордону не було обмежень в’їзди, а також інформації, що вона незаконно відвідувала тимчасово окуповані території.

Варто зазначити, що під час візиту блогерки до Києва правоохоронці жорстко затримали активістів організації “Відсіч” Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького за запитання Мітрошиній про те, “чий Крим”.

Справа в тому, що вона в 2017 році розмістила в соцмережах фото своєї поїздки до тимчасово анексованого Криму.