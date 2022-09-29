Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців зробив відступ та закликав росіян зупинити їхнього лідера. Для цього глава української держави скористався російською.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні.

Президент запевнив, що Україна продовжує дипломатичну активність, спрямовану на те, щоб усі партнери та держави світу розуміли, які нові кроки до ескалації робить цими днями держава-терорист.

Зеленський повідомив про розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою і премʼєр-міністром Італії Маріо Драґі. Провів зустріч зі спікером Національної асамблеї Франції. Подякував партнерам за чітке засудження російських псевдореферендумів, за засудження спроби анексії нашої території, яка готується Кремлем зараз.

Окремо він подякував польським братам за безцінну оборонну підтримку та нашу взаємодію заради спільної безпеки.

Глава держави зауважив, що всі у світі добре розуміють, що насправді означатиме спроба російської анексії. За його словами, вона означатиме не те, на що сподіваються у Кремлі.

Далі він перейшов на російську та нагадав, що вже пояснював наслідки для народів Сибіру, Кавказу та інших корінних жителів РФ.

“А теперь повторю для всех в этой стране: Россия не получит новую территорию Украины. Россия присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию нашей страны. Россия приравняет себя к так называемым «днр» и «лнр», окончательно добьет те институции нормальной государственности, которые в России еще оставались. Оккупант заполняет могилами захваченную территорию Украины, и всё больше могил – на территории самой России. Оккупант устраивает на захваченной территории пыточные – и заполнит пыточными всю территорию России. Только так теперь будет работать российская полиция, российские спецслужбы. Закон в России уничтожен. И те, кто принес все эти смерти, издевательства, изнасилования из России, унесут их к себе домой. Оккупант уничтожает везде на захваченной территории любые основы для жизни – экономику, социальную сферу, культуру… Ценой того, что один человек в России хочет продолжать эту войну, будет то, что всё российское общество останется без нормальной экономики, без достойной жизни и без уважения к каким-либо человеческим ценностям. Это еще можно остановить. Но чтобы это остановить, придется остановить того одного в России, кто хочет войны больше, чем жизни. Вашей жизни, граждане России“, – закликав український президент.

Зеленський також повідомив, що 30 вересня відбудеться спеціальне засідання РНБО, на якому приймуть необхідні рішення.