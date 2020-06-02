Про це повідомляється в матеріалі британського видання The Guardian.

За даними міністерства праці Іспанії число нових безробітних в країні становить 27 тисяч, що в 10 разів менше, ніж було в березні й квітні через введені обмежувальних заходів у зв’язку з епідемією.

Нагадаємо, 14 березня Іспанія ввела загальнонаціональний карантин, щоб уповільнити поширення вірусу. У травні уряд почав послаблювати карантин.

У період з середини березня до кінця травня відповідно до плану, розробленого міністерством праці, в цілому втратили роботу 3,7 мільйона осіб.

Водночас, уряд закликав роботодавців не скорочувати робочі місця протягом шести місяців після періоду відпусток. Однак, експерти прогнозують збільшення числа безробітних вже в кінці червня.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважає, що безробіття в Іспанії може вирости до 20,8% в 2020 році, в той час як уряд очікує цифру в 19%.