У Кремлі підготували методичку для росЗМІ про те, як саме потрібно підбивати підсумки 2022 року. Усі рекомендації поділено на чотири блоки: "Головне", "Посилення Росії", "СВО" (так влада РФ називає війну з Україною) та "Новий світопорядок".

Про це повідомляють росЗМІ.

Так, у розділі “Головне” автори “рекомендують” вкотре наголосити, що російський лідер Путін, відправивши війська в Україну, “ухвалив єдино правильне рішення, запобігши нападу України і НАТО, що готується, на територію Росії”.

Війну проти України у розділі “СВО” автори тексту називають “успішною”, а як підтвердження цього зазначають про “захист Росією мільйонів російських людей, повернення російських земель та зміцнення національної безпеки”.

Проте у тексті не згадують, що Москва не контролює жоден із чотирьох анексованих регіонів, а також втратила Херсон, єдиний український регіональний центр, захоплений російськими солдатами після повномасштабного нападу 24 лютого.

Попри запевнення, що армія РФ досягає усіх цілей, тут же пропагандистам “рекомендують” зауважити, що Росія воює не з Україною, а з НАТО — “найпотужнішою військовою машиною в історії людства”. Тоді як затишшя на фронті у Кремлі пояснюють “перегрупуванням сил та необхідністю навчити мобілізованих”.

Водночас автори тексту у розісланих методичках пропонують пропагандистам переконати своїх читачів, що Захід надсилає “все менше зброї”, але не пояснюють, як бути з тим, що таке твердження суперечить офіційній інформації.

Зрештою, у блоці “Посилення Росії” наполегливо “закликають” наголошувати на “згуртуванні суспільства”, зокрема підтверджуючи це “високим рейтингом Путіна”, проте, навіть закриті опитування Кремля підтверджують, що “росіяни втомилися від війни та хочуть мирних переговорів” з Україною.

Додатково у своїх підсумкових відео та текстах пропагандисти мають розповісти росіянам про те, що економіка країни має “величезний запас міцності та потенціал для розвитку”.

У розділі “Новий світоустрій” РФ називають “лідером країн”, які “не визнають винятковість Заходу”. У кремлівській методичці сказано, що Путін дає “Європі шанс одуматися та повернути собі суб’єктність та майбутнє”.

На противагу намаганням російських пропагандистів спотворити реальний стан речей та інформацію, зауважимо, що повномасштабна війна Росії в Україні довела хибність майже всіх припущень. Вторгнення Путіна в лютому вразило всіх. Зокрема тих, хто вважав Москву достатньо розумною для того, аби не намагатися вдаватися до такого масштабного й безглуздого кроку. Як і тих, хто вважав, що російські військові зможуть пройти маршем країну з населенням у 40 мільйонів і перейдуть до зачистки протягом 10 днів. Та тих, хто думав, що у росіян є технічні та розвідувальні здібності, щоб робити більше, ніж просто безладно обстрілювати цивільні райони зі застарілої артилерії, вважаючи, що кремлівські збройні сили еволюціонували з 90-х років, які зрівняли з землею Грозний у Чечні. Про це мовиться у матеріалі CNN.