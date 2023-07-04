Вранці 4 липня у російській столиці було чутно вибухи. Пропагандистські ЗМІ повідомляють про чергову атаку безпілотників на Москву.

Джерело: російські пропагандистські видання РИА Новости і ТАСС, а також Telegram-канал Baza

За даними Baza, цього ранку під Москвою пролунала низка вибухів. Зокрема, за даними свідків, щонайменше два вибухи було чутно за декілька кілометрів від МКАД. Зазначається, що найімовірніше, вибухи – це робота ППО.

Згодом повідомили, що причиною цих вибухів було збиття БпЛА. Попередньо, внаслідок падіння уламків ніхто не постраждав.

Через деякий час стало відомо, що свідки бачили два БпЛА літакового типу, які летіли над Калузькою областю РФ на висоті 200 метрів. Імовірно, саме вони були збиті поблизу МКАД.

Окрім цього, повідомляється також про атаку БпЛА на військову частину у підмосковній Кубинці.

Зазначається, що близько 4 ранку невідомий дрон-камікадзе атакував адміністративну будівлю на території військової частини. Повідомляється, що жертв та постраждалих внаслідок атаки немає.

Своєю чергою РИА Новости повідомляють про два збитих БпЛА у Новій Москві, в районі селища Валуєво.

Також пропагандисти повідомили, що один БпЛА було збито над підмосковною Кубинкою. Про атаку на військову частину тут не повідомляють.

Водночас пропагандисти ТАСС зазначають про два збитих БпЛА у Новій Москві та один збитий безпілотник над Калузькою областю.