Кілька російських ЗМІ сповістили, що дружина українського репера Енді Картрайта (справжнє ім’я – Олександр Юшко) Марина Кохал визнала свою провину у вбивстві музиканта. Натомість адвокат обвинуваченої стверджує, що вона свою причетність до вбивства заперечує.

Про це повідомляють РосЗМІ.

За даними телеканалу РЕН ТВ, дружина репера під час допиту визнала свою провину у вбивстві чоловіка. В результаті їй було пред’явлено звинувачення.

“Однак мотив вбивства на цей час не встановлено. Під час допиту Марина Кохал не стала відповідати на це питання, пославшись на погане самопочуття. Спосіб вбивства поки слідством також не встановлено”, – йдеться у повідомленні.

У Telegram-каналі “112” також заявляють, що жінка зізналася у вбивстві музиканта. За інформацією видання, підозрювана перебуває в суді. Сьогодні їй оберуть запобіжний захід.

Водночас адвокат Марини Кохал стверджує, що її підзахисна своєї провини у вбивстві чоловіка не визнає. Про це вона розповіла у коментарі “Интерфаксу”.

“Провину свою вона не визнає. Вважаємо, що звинувачення взагалі не обґрунтоване, оскільки поки що незрозуміла причина смерті та, взагалі, чи була подія злочину”, – сказала вона.

Адвокат уточнила, що результати експертизи останків Картрайта будуть готові попередньо через один-два місяці.

Крім того, за її словами, на тілі Кохал немає видимих слідів насильства, які свідчили б про сварку між подружжям.