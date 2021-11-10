Деякі російські ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що Україна в ТГК щодо Донбасу просила про постачання вугілля та електроенергії з тимчасово окупованої території. Делегація України спростувала.

Про це повідомляють #Букви.

В середу, 10 листопада, на сайтах пропагандистських російських видань, як от “РИА Новости”, “Лента” тощо, з’явилися повідомлення про те, що ніби делегація України попросила розглянути можливість постачання електроенергії та вугілля з окупованої території.

Видання посилалися на “речницю делегації самопроголошеної Луганської народної республіки на мінських переговорах” Марію Ковшар. Зауважимо, що в засіданнях ТКГ беруть участь тільки делегації України, Росії та ОБСЄ.

За словами представниці терористичних груп, “українська сторона звернулася з проханням обговорити питання комерційного постачання електроенергії та вугілля з Донбасу в Україну”. Це нібито відбулося 8 листопада під час засідання підгрупи з економічних питань.

Ба більше, росЗМІ цитують так званого міністра закордонних справ “ЛНР” Владислав Дейнего, який каже, що окупанти готові вести перемовини з цього приводу.

Що каже делегації України?

Насправді ж, кажуть в делегації України, йшлося не про постачання вугілля і електроенергії в Україну, а про забезпечення роботи Луганської ТЕС, що може призвести до погіршення ситуації і на окупованих, і на підконтрольних уряду територіях.

“РФ припинила постачання енергетичного вугілля на Луганську ТЕС. Ця станція виробляє тепло та електрику для підконтрольних районів та живить електроенергією КП “Попаснянський районний водоканал”, яке постачає воду для наших громадян на тимчасово окупованих територіях”, — пояснили в делегації.