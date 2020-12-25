Відома співачка Софія Ротару виступила на новорічному концерті “95 Кварталу” одразу після виступу в Москві.

Фото опублікувала онучка співачки, модель Софія Євдокименко в своїх Instagram-сторіс.

На фото опублікована онучка і Ротару в гримерці співачки.

Окрім того, на фан-сторінці Ротару опубліковано фотографію співачки з телеведучою Катею Осадчою в Національному палаці мистецтв “Україна”.

Нагадаємо, 73-річна Софія Ротару вперше за довгий час з’явилася на публіці. Через пандемію COVID-19 знаменита артистка відмовилася від виступів, але зробила виняток для російської Пісні року.

Вона виконала на “Пісні року” дві пісні: “Червона рута” і “Серце розміром з сонце”. Шанувальники зустріли співачку оплесками. Після концерту 73-річна Ротару роздавала автографи.

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ДОВІДКА. Софія Ротару – українська естрадна співачка, народна артистка України. Народилася в селі Маршинці Чернівецької області. Відома завдяки виконанню таких пісень, як “Червона рута”, “Намалюй мені ніч”, “О, Сизокрилий птах” і багатьох інших. У результаті співпраці із відомим українським композитором Володимиром Івасюком був створений цикл пісень, заснований на фольклорному матеріалі.

У репертуарі Ротару також багато пісень російською мовою. Останнім часом співачка активно виступала в Росії.