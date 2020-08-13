Список розмітили на офіційному сайті агрегатора.
Очолює список продовження фільму “Пригоди Паддінгтона”. На останній сходинці – Mamma Mia! 2.
Найкращі 10 сиквелів це:
1. “Пригоди Паддінгтона 2” (100%).
2. “Історія іграшок 2” (100%).
3. “Три кольори: червоний” (100%).
4. “007 Голдфінгер” (99%).
5. “Історія іграшок 3” (98%).
6. “Перед північчю” (98%).
7. “Хрещений батько 2” (98%).
8. “Наречена Франкенштейна” (98%).
9. “Історія іграшок 4” (97%).
10. “Місія нездійсненна: Наслідки”.
- Раніше повідомлялося, що Paramount Pictures назвала дату прем’єри сіквелу фільму за мотивами популярної комп’ютерної гри про їжака Соніка — Sonic the Hedgehog 2.