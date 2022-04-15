Про це повідомляє пресслужба Rove.

Організатори подякували “творцям” нової локації для дайвінгу — Збройним Силам України та зауважили, що найкращий час для відвідування російського військового корабля “Москва” – після перемоги українців над РФ.

Замість звичайної купівлі квитків у Rove пропонують фінансово підтримати українських військових — для цього на сайті навіть опублікували реквізити Національного банку України.

“Ми щиро сподіваємося, що ці хлопці відкриють ще більше дивовижних місць для дайвінгу із затонулими російськими кораблями на території Чорного моря”, – додали у Rove.

Також організатори нагадали, що саме цей крейсер “послав на***” український захисник з острова Зміїний у відповідь на пропозицію скласти зброю та здатися.