Про це повідомляється на сайті агентства.

На 16-хвилинному запису чутно безліч скрипів і грохотів, що видаються ровером під час пересування по Марсу і звук тертя.

“Багато людей, коли бачать зображення, не розуміють, що колеса металеві. Коли ви їдете цими колесами по камінню, це насправді дуже шумно”, – заявила Ванді Верма, старший інженер і водій марсохода Лабораторії реактивного руху NASA в Південній Каліфорнії.

Крім того, NASA опублікували ще один аудіозапис, який підчистили від шумів.

Загалом марсохід має подолати близько 15 км, на що має піти близько 2 земних років. Під час місії марсохід шукатиме сліди давнього марсіанського життя. Крім того, він вивчатиме клімат Марса, збиратиме проби зразків ґрунту для подальшої передачі на Землю і зможе випробувати технології, які використовуватимуть під час майбутніх пілотованих польотів на Марс (наприклад, такі як отримання кисню з атмосфери).

18 лютого ровер NASA Perseverance благополучно приземлився на Марсі після подорожі на відстань понад 400 млн кілометрів від Землі.

Марсохід шукатиме сліди давнього марсіанського життя. Крім того, він вивчатиме клімат Марса, збиратиме проби зразків ґрунту для подальшої передачі на Землю і зможе випробувати технології, які використовуватимуть під час майбутніх пілотованих польотів на Марс (наприклад, такі як отримання кисню з атмосфери).