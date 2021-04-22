Про це повідомляється на сайті NASA.

Експериментальний прилад розміром з тостер на борту Perseverance виділив кисень з атмосфери, яка багата діоксидом вуглецю. Випробування пройшли 20 квітня.

Цей експеримент може відкрити шлях до видобутку кисню для ракет, а також забезпечити самих астронавтів придатним для дихання повітрям. MOXIE – це дослідницька технологія, як і метеостанція Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA), і спонсорується Управлінням космічних технологій NASA (STMD) і Управлінням місій з дослідження і експлуатації людини.

“Це важливий перший крок у перетворенні вуглекислого газу в кисень на Марсі”, – сказав Джим Рейтер, помічник адміністратора STMD. “У MOXIE є над чим попрацювати, але результати цієї демонстрації технології вражають, оскільки ми наближаємося до нашої мети – одного разу побачити людей на Марсі. Кисень – це не тільки те, чим ми дихаємо. Ракетне паливо залежить від кисню, і майбутні дослідники будуть залежати від виробництва палива на Марсі, щоб здійснити подорож додому”.

Нагадаємо, що Perseverance прибув на Марс у лютому 2021 року. Гелікоптер Ingenuity, що прибув на марсоході, буде використовуватися для вивчення можливості використання гвинтокрилих літальних апаратів в розрідженій атмосфері Марса.

Марсохід шукатиме сліди давнього марсіанського життя. Крім того, він вивчатиме клімат Марса, збиратиме проби зразків ґрунту для подальшого передавання на Землю і зможе випробувати технології, які використовуватимуть під час майбутніх пілотованих польотів на Марс (наприклад, такі як отримання кисню з атмосфери).