24 червня 2014 року бойовики з переносного зенітно-ракетного комплексу збили на Донбасі гелікоптер із групою фахівців СБУ, які виконували спецзавдання.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“24 червня 2014 року під час виконання завдання на сході України загинули четверо героїв СБУ — підполковники Володимир Шкіра та Ігор Горбенко, капітан Олександр Петрищук, старший прапорщик Марк Шпак”, – йдеться у повідомленні.

У СБУ нагадали, що перед загибеллю група фахівців СБУ встановила на горі Карачун поблизу Слов’янська спеціальну апаратуру, щоб фіксувати факти порушення терористами домовленостей про припинення вогню.

Виконавши завдання, гелікоптер із групою піднявся в небо. Проте вже за кілька хвилин був збитий бойовиками з переносного зенітно-ракетного комплексу. Очевидці бачили, як озброєні терористи чекали, поки вертоліт підніметься вище.

“Менше ніж за два тижні Слов’янськ був звільнений від терористів… Герої не вмирають!”, – наголосили в СБУ.