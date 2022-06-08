У Маріуполі триває розбір завалів. Під двома із кожних п'яти багатоповерхових будинків знаходять від 50 до 100 тіл загиблих.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Найбільше загиблих знаходилося у підвалах та під’їздах п’ятиповерхових панельних або цегляних будинках.

Окупанти відвозять тіла загиблих вантажівками в морг або на колишню базу магазину “Щирий кум” на Лівобережжі.

“Якщо тіла не в муміфікованому стані, то їх везуть на один з двох полігонів для сміття.

Нескінченний караван смерті”, – зазначив Петро Андрющенко.