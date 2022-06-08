Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Найбільше загиблих знаходилося у підвалах та під’їздах п’ятиповерхових панельних або цегляних будинках.

Окупанти відвозять тіла загиблих вантажівками в морг або на колишню базу магазину “Щирий кум” на Лівобережжі.

“Якщо тіла не в муміфікованому стані, то їх везуть на один з двох полігонів для сміття.
Нескінченний караван смерті”, – зазначив Петро Андрющенко.

 

 

  • Нагадаємо, що антисанітарія в зруйнованому окупантами Маріуполі, імовірно, спричинить спалах холери. Росіяни вирішили не допомагати мешканцям міста та готують інфекційні відділення для своїх військових.
  • Російські окупанти встановили на Театральній площі Маріуполя пожежну машину, з якої люди набирають воду.
  • У Маріуполі місцевим жителям доводиться шикуватися у величезні черги за харчовими продуктами, які видають окупанти. Вони годинами стоять під сонцем без води, тому останніми днями багато людей непритомніють.
  • Кількість мешканців у тимчасово окупованому Маріуполі зменшилась у п’ять разів. Наразі в місті залишається близько 120 тисяч осіб.