Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що розблокування портів дасть як мінімум 1 млрд доларів для української економіки.

Про це повідомив Кубраков у Facebook.

Сьогодні у межах реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з порту “Одеса”вийшло перше судно з українським продовольством – вперше з 24 лютого.

Судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані з 26 тис. тоннами української кукурудзи.

Міністр інфраструктури наголосив на важливості торгівлею зерном для економіки України:

“Сьогодні Україна разом з партнерами робить черговий крок до запобігання світовому голоду. Розблокування портів дасть щонайменше 1 млрд доларів валютної виручки для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну наступного року”.

У портах Великої Одеси своєї черги чекають ще 16 суден. Вони були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення РФ. Паралельно Міністерство інфраструктури України отримує заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією.