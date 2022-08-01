Про це повідомив Кубраков у Facebook.
Сьогодні у межах реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з порту “Одеса”вийшло перше судно з українським продовольством – вперше з 24 лютого.
Судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані з 26 тис. тоннами української кукурудзи.
Міністр інфраструктури наголосив на важливості торгівлею зерном для економіки України:
“Сьогодні Україна разом з партнерами робить черговий крок до запобігання світовому голоду. Розблокування портів дасть щонайменше 1 млрд доларів валютної виручки для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну наступного року”.
У портах Великої Одеси своєї черги чекають ще 16 суден. Вони були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення РФ. Паралельно Міністерство інфраструктури України отримує заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією.
- Сьогодні, 1 серпня, перше судно для експорту українського зерна виходить з порту в Одесі. Цей крок, здійснений в межах “зернової угоди” спрямований на розв’язання проблеми продовольчої кризи та голоду у світі.
- Раніше речник ООН Фархан Хак зазначив, що сторони договору та ООН щодо експорту українського зерна перебувають у тісному контакті. Спільний координаційний центр щодо втілення угоди став працювати 26 липня.
- Перша українка у Палаті представників Конгресу США Вікторія Спартц розкритикувала угоду щодо експорту зерна з України в листі генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу. Вона зазначила, що “зернова угода” є “провальною”. Конгресвумен додала, що ООН зазнала краху, бо провалила основну функцію збереження миру та безпеки у світі. “Ми щойно бачили, що сталось з провальною угодою під егідою ООН щодо бійців з “Азовсталі””, – написала Спартц.
- 22 липня Росія погодилася на угоду за посередництва ООН і Туреччини, яка дозволить Україні експортувати її зерно, підкреслюючи очевидну стурбованість Путіна громадською думкою в країнах, що розвиваються.
- Однак наступного ж ранку, 23 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеському морському торговому порту.