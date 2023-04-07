У Міністерстві закордонних справ України засудили виділення російською окупаційною "адміністрацією" земельних ділянок в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та Севастополі військовослужбовцям РФ, які воювали в Україні.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

У відомстві нагадали, що представники окупаційної “адміністрації” в Криму ухвалили рішення, розпочавши виділення сотень земельних ділянок російським військовослужбовцям, які брали участь у бойових діях проти України.

На думку представників МЗС, подібні “заохочення убивцям є злочинними й нікчемними та будуть безумовно скасовані”, як і всі інші рішення, схвалені російською окупаційною “адміністрацією” в Криму.

Крім того, у міністерстві твердо переконані, що покласти край чинній злочинній окупаційній “адміністрації” в тимчасово окупованому Криму та відновити законність та правопорядок можливо лише шляхом відновлення суверенітету України над Кримським півостровом та усіма іншими тимчасово окупованими територіями.

Нагадаємо, що повернення Криму зараз може здатися малоймовірним завданням для України, але вона докладає значних зусиль, щоб зробити окупацію Росією якомога незручнішою. Своєю чергою росіяни докладають чимало зусиль, щоб укріпити півострів, який вони незаконно анексували у 2014 році.

До прикладу, окупаційна влада Криму шукає робітників для будівництва та укріплення окопів на півострові.

Українські військові здійснюють атаки на Крим з двома цілями: турбувати російський Чорноморський флот і переривати життєво важливі лінії постачання Росії.