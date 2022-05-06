Український інтернет-магазин та маркетплейс Rozetka відновив свою роботу в Бучі та Ірпені у Київській області, що раніше були окуповані російськими військовими.

Про це повідомив співвласник Владислав Чечоткін у Facebook.

За його словами, офлайновий магазин Rozetka сьогодні відкрився в Бучі, а ще тиждень тому в Ірпені. Магазини бути розграбовані росіянами та перетворилися на їх тимчасові помешкання. Чечоткін додав, що стан приміщень важко описати словами.

“Сьогодні відкрилися в Бучі. Тиждень тому — в Ірпені. Ці відкриття — символ великого бажання українців відроджувати життя. Наші магазини були розграбовані російськими військовими, в деяких вони буквально жили, на що перетворилися ці приміщення складно описати. Але ми все відновимо і зробимо ще краще!”, — зазначив підприємиць.

Він також розповів “дуже щемку” історію, яка сталася в Ірпені. Прийшов чоловік, постійний клієнт Rozetka. Сказав: “я бачив, як росіяни тут все грабували, потім залишили на вулиці генератор і на ньому теплі куртки. Я швидко вибіг, забрав, сховав у себе. І ось вам на відкриття приніс. Дякую, що ви повернулися”.