Про це повідомив співвласник Владислав Чечоткін у Facebook.
За його словами, офлайновий магазин Rozetka сьогодні відкрився в Бучі, а ще тиждень тому в Ірпені. Магазини бути розграбовані росіянами та перетворилися на їх тимчасові помешкання. Чечоткін додав, що стан приміщень важко описати словами.
“Сьогодні відкрилися в Бучі. Тиждень тому — в Ірпені. Ці відкриття — символ великого бажання українців відроджувати життя. Наші магазини були розграбовані російськими військовими, в деяких вони буквально жили, на що перетворилися ці приміщення складно описати. Але ми все відновимо і зробимо ще краще!”, — зазначив підприємиць.
Він також розповів “дуже щемку” історію, яка сталася в Ірпені. Прийшов чоловік, постійний клієнт Rozetka. Сказав: “я бачив, як росіяни тут все грабували, потім залишили на вулиці генератор і на ньому теплі куртки. Я швидко вибіг, забрав, сховав у себе. І ось вам на відкриття приніс. Дякую, що ви повернулися”.
“Я дивлюся на ці дві куртки, спецодяг для розвантаження авто взимку, на генератор, і уявляю, як цей чоловік ризикував своїм життям, щоб врятувати для нас речі, у найстрашніші дні вірячи ROZETKA — повернеться в Ірпінь! І ще, і ще усвідомлюю що поки у нас такі неймовірні люди, ніхто і ніколи не зможе нас перемогти”, — наголосив Чечоткін.
- Нагадаємо, що місто-герой Ірпінь хоч і звільнене від російських окупаційних військ, проте й досі залишається небезпечним для людей. Росіяни замінували безліч об’єктів і час від часу обстрілюють територію з артилерії. Наразі усі можливі служби поступово активізуються, щоб ліквідувати наслідки окупації та перепоховати вбитих солдатами РФ мирних людей.
- Зокрема з 3-го до 31-го березня окуповане російськими військами місто Буча жило в умовах страшного терору. Мер Анатолій Федорук поділився власними спогадами про пережите під час окупації росіянами.
- Раніше мер нещодавно звільненої Бучі Анатолій Федорук повідомив, що 90% людей, яких російські окупанти вбили під час окупації міста, загинули унаслідок розстрілів.
- Федеральна розвідувальна служба Німеччини перехопила розмови російських військових радіозв’язком, де солдати обговорюють вбивства мирних українців у Бучі. Ці записи свідчать, що ці воєнні злочини є цілеспрямованими.
- Також жителі нещодавно звільненої Бучі (Київська область) розповіли про жахіття, пережите під час російської окупації. За свідченнями місцевих мешканців, загарбники катували людей, грабували та розстрілювали без жодної причини.