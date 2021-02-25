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Розгляд справи Федини та Звіробій знову відклали — ані потерпілий Зеленський, ані прокурори не з’явилися

Галицький районний суд Львова вкотре переніс розгляд справи щодо нібито погроз президенту Володимиру Зеленському з боку нардепа від “Європейської солідарності” Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій. Під судом в цей час відбулася акція на підтримку обвинувачених.

Четвер, 25 лютого 2021, 19:56

Про це повідомляють в Facebook депутати “ЄС” Олексій Гончаренко, Олег Синютка та сама Софія Федина.

У четвер, 25 лютого, Галицький районний суд Львова мав розглядати справу щодо Федини та Звіробій. Це мало бути підготовче засідання і його проведення відкладається вже не вперше.

Напередодні засідання під будівлею суду розпочалася акція “Судний день” на підтримку фігуранток справи. Протестувальники тримали плакати з написами “Патріот — не ворог”, “Ганьба президенту-уклоністу” тощо.

Фото: Natalya Koval / Facebook

Фото: Natalya Koval / Facebook

Нардеп Гончаренко переконаний, що на ситуацію вплинув рівень підтримки Звіробій та Федини.

“Наша підтримка принесла результати, розгляд справи проти Федини та Звіробій перенесли”, — зазначив він.

Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

За словами Синютки, причиною для перенесення засідання стала відсутність прокурорів та постраждалого.

“Засідання в суді перенесли на 8 квітня, адже один прокурор захворів, другий — у відрядженні, а Зеленський не міг з’явитись через щільний графік”, — проінформував Синютка.

Софія Федина розповіла, що цього разу суд вперше отримав пояснення від Офісу президента стосовно  неявки Зеленського на засідання.

“Тепер ми вперше мали лист від Офісу президента, що потерпілий Володимир Олександрович Зеленський дуже зайнятий, щільний графік. Я перепрошую, але в мене як народного депутата  теж щільний графік. У Марусі як ветеранки і волонтерки теж щільний графік”, — обурюється Федина.

Справа про погрози Зеленському

Як відомо, Софії Федині закидають погрозу вбивством президенту Володимиру Зеленському “у зв’язку з його державною діяльністю, за попередньою змовою групою осіб” (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу).

Так, 26 жовтня минулого року було оприлюднено відео різкої розмови президента Володимира Зеленського з добровольцями в Золотому, що в Луганській області. В той же день в Facebook блогера-волонтера Марусі Звіробій було опубліковано відео, на якому вона і Федина розкритикували Зеленського за таку поведінку з ветеранами та бійцями.

“Товариш президент думає, що він безсмертний… Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Було б найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли дехто знову в білій сорочці припреться на передову”, – сказала Федина.

Про те, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через висловлювання нардепа стало відомо 1 листопада.

У червні Федина подала позов до Верховного суду з вимогою визнати указ Президента Володимира Зеленського про структуру ДБР протиправним. Цей указ президента ліквідував управління Держбюро розслідувань, яке займалося розслідуванням провадження проти неї.

  • Днями партія “Європейська Солідарність” офіційно висунула кандидаткою на довиборах народної депутатки України в одномандатному виборчому окрузі №87 волонтерку, добровольця, десантницю Марусю Звіробій.
Теги: акция, Володимир Зеленський, акция, Маруся Звіробій, Софія Федина, суд

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