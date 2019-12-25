Напередодні Різдва в Гонконзі відбулися нові зіткнення між протестуючими та поліцією. Силовики застосовували сльозогінний газ.

Про це повідомляє агенство AFP.

У вівторок, 24 грудня, між протестувальниками та поліцією з охорони громадського порядку після декількох тижнів відносного спокою знову відбулися зіткнення.

Так напередодні Різдва тисячі демонстрантів вийшли на вулиці Цім Ша Цуй, зазвичай галасливого туристичного району. Одночасно протести проходили в кількох торгових центрах по всьому центру. Протестуючі викрикували антиурядові гасла та, за інформацією поліції, будували барикади, ламали світлофори та тротуарну плитку.

Незабаром спалахнули сутички: поліцейські розганяли протестуючих, застосовуючи сльозогінний газ, також були видні гільзи від гумових куль.

Нагадаємо, 6 серпня влада Китаю провела масштабне тренування для більш ніж 12 тисяч правоохоронців в місті Шеньчжень, який межує з Гонконгом. Поліцейські тренувалися розганяти акції протесту.

14 серпня поліція Гонконгу випустила сльозогінний газ по сотням протестуючих, які зібралися біля поліцейської дільниці в житловому районі Шам Шуй По в Коулун.

1 жовтня поліція Гонконгу підстрелила молодого протестуючого. 3 листопада повідомлялося, що в результаті сутичок госпіталізовано 54 людини. У той же день один з учасників протесту влаштував різанину біля торгового центру в Гонконзі: постраждали чотири людини, зокрема — місцевий політик, якому частково відкусили вухо.