Про це повідомили в прес-центрі ООС.
Противник обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Шість обстрілів наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:
- двічі поблизу Красногорівки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- поряд з Невельським – з міномету калібру 120 мм – 7 мін;
- два рази неподалік Старогнатівки – зі стрілецької зброї;
- біля населеного пункту Василівка – з ручних протитанкових гранатометів та іншої стрілецької зброї.
Шість обстрілів позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:
- поруч з Кримським – зі стрілецької зброї;
- чотири рази поблизу населеного пункту Луганське – з мінометів калібру 120 мм – 17 мін, 82-мм мінометів – 17 мін, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- неподалік Новолуганська – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
“Вчора, 25 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було. З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню”, – повідомили в ООС.
Зі стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціям українських захисників неподалік населеного пункту Невельське.
Втрат з українського боку немає.
- Напередодні свят священнослужителі з Вінниччини відвідали українських воїнів на передовій, щоб передати гуманітарну допомогу та провести релігійні обряди.