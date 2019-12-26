В день Різдва, 25 грудня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Противник обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Шість обстрілів наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:

двічі поблизу Красногорівки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поряд з Невельським – з міномету калібру 120 мм – 7 мін;

два рази неподалік Старогнатівки – зі стрілецької зброї;

біля населеного пункту Василівка – з ручних протитанкових гранатометів та іншої стрілецької зброї.

Шість обстрілів позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:

поруч з Кримським – зі стрілецької зброї;

чотири рази поблизу населеного пункту Луганське – з мінометів калібру 120 мм – 17 мін, 82-мм мінометів – 17 мін, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

неподалік Новолуганська – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

“Вчора, 25 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було. З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню”, – повідомили в ООС.

Зі стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціям українських захисників неподалік населеного пункту Невельське.

Втрат з українського боку немає.