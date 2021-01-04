З 5 по 22 січня у ЦСМ "Білий Світ" відбудеться "Рожева Виставка" — проєкт кураторки Аніти Немет, що подорожує по Україні та формує зміст виставок прямо на місці, звертаючись до локального мистецтва, щоразу з різними авторками/авторами і новими творами.

Історія проєкту взяла початок з 2018 року в галереї при Хмельницькому обласному художньому музеї, продовжилась у львівській мистецькій галереї Гері Боумана і наразі триває у Києві. Ще при вході до виставкового простору стає зрозуміло, що ця виставка заохочує до діалогу: через табличку з особистим зверненням “Вас вітає Рожева Виставка”, через кількість висвітлених проблем, через різноманітність робіт — як з погляду варіативності поглядів на реальність, так і через широкий спектр залучених медіа.

Рожевий колір присутній у всіх роботах, але найголовніше — це привід для розмови про наші власні стереотипи. До суто матеріального поєднання електромагнітних хвиль міцно прив’язані конкретні ідеї, асоціації, установки. Рожеві Виставки сперечаються із стереотипним сприйняттям кольору і збільшують діапазон цих асоціації; вони підіймають такі проблеми, як гендерна рівність, тілесність і насильство, сексуальна свобода, репродуктивні права, суспільні протести, політичні чвари та багато, багато інших.

Кураторка запитує митців і глядачів: “Що ти хочеш висловити, коли використовуєш рожевий колір, яку історію ти про нього знаєш?”

Ми вибираємо “рожеве” тому, що воно змінилось і міняється далі.

Ми вибрали “рожевий” тому, що ви всі ставитесь до нього по-різному.

Ми виберемо “рожеву”, бо вона заспокоїть тривогу і занурить у прекрасний світ мрій.

Рожева виставка хоче з вами поговорити.

Рожева виставка складе ряд ситуацій, які по-різному представлять цей колір.

Рожева виставка покаже вам багато рожевого.

У експозиції будуть показані роботи київських митців, а також вибрані твори з колекції ЦСМ “Білий Світ”.

Відкриття виставки відбудеться 5 січня з 11:00 до 19:00

Експозиція триватиме до 22 січня

Адреса: Київ, вул. Пушкінська, 21а

Розклад роботи галереї: вт-сб – 11:00-19:00; нд-пн – вихідні. Вхід вільний

Подія на Фейсбук: https://www.facebook.com/events/859359478159898

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