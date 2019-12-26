Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню “Мінфін”.

“Минула програма була досить проста і коротка — вона повинна була підтримати Україну між виборами. Тепер ми говоримо про нову. Список вимог, які Україні потрібно виконати для її підписання, виглядає дещо інакше. До старих умов, які ми не виконали, додався ряд нових”, – сказала Рожкова.

За її словами, щоб підписати меморандум і отримувати гроші від Фонду, Україні потрібно виконати кілька prior actions.

Перша заступниця голови НБУ зазначила, що для їх виконання в цьому році часу вже немає, тому це питання відкладається на наступний рік.

“Чи є перенесення чимось страшним? Відповідь — ні. Українська економіка виглядає найкращим чином за останні “надцять” років. Всі параметри на відмінному рівні — інфляція, резерви, співвідношення держборгу до ВВП. Міжнародні інвестори дуже уважно дивляться на ці показники. І чим вони кращі, тим дешевше ми можемо позичати гроші. Це означає, що Міністерство фінансів менше витрачає на обслуговування держборгу і дефіцит держбюджету не зростає”, – пояснила вона.

Рожкова також назвала prior actions, які Україні залишилося виконати.

“Фонд хоче, щоб у нас запрацював ринок землі. Для України це ресурс, який здатний підняти економіку. МВФ не важливо, хто отримає право купувати землю, лише резиденти України або іноземці теж. Головне, щоб з’явилася можливість інвестувати і інвестиції були захищені. Якщо ж говорити про фінансову сферу, то це законопроєкт № 2571, який нещодавно подав у Раду Кабмін. У ЗМІ його називають “антиколомойським”, але це помилка. Він зовсім не про Коломойського. Ми працювали над цим документом дуже довго. Просто деякі речі збіглися”, – сказала вона.