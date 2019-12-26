19:33 ГПУ без погодження повернула проєкт підозри Федині і Звіробій в ГБР
19:04 Тейлор: Аваков не впевнений, що фігуранти справи Шеремета винні у вбивстві — ЗМІ
19:00 Рожкова розповіла, як буде працювати закон про банкрутство банків
18:59 У Хмельницькій області співробітник СБУ на смерть збив двох пішоходів
18:44 НБУ купив рекордну за рік кількість валюти
18:29 У Вінницькій області чоловік підірвав на гранаті двох людей
18:18 Виховання, залежність та стрес: названі психологічні причини ожиріння
18:11 Після продажу «Укргазбанку» в НБУ планують приватизувати «Ощадбанк»
17:43 Росія дзеркально відповість на санкції через «Північний потік – 2», – Захарова
17:38 Суд повернув «Дельта Банку» $ 87 млн неправомірно виведених активів
17:21 11 ігор, в які обов’язково варто зіграти на PlayStation 4
16:48 При РНБО створять раду з питань енергетичної безпеки
16:48 У НБУ розповіли, що буде з «ПриватБанком», якщо суд скасує його націоналізацію
16:33 В Україну імпортували 10-15% електроенергії з Росії
16:29 Глава ФДМ виступає за передачу в концесію аеропорту «Бориспіль»
16:13 Жертвами тайфуну на Філіппінах стали 13 людей
15:52 Українці цього року витратять на новорічний стіл на 362 грн менше, ніж минулого
15:38 НАБУ проводить обшуки в Мінінформі, – Біденко
15:19 Стало відомо, в яких фракціях Ради найчастіше пропускали голосування в грудні
15:11 Через зміцнення гривні український агробізнес втратив 6-7 млрд грн
15:07 У Марусі Звіробій на допиті в ДБР запитували про ставлення до Зеленського
15:02 США засудили відкриття залізничного сполучення між Росією і Кримом
14:55 Ув'язненому по справі «Хізб ут-Тахрір» не надають медичної допомоги
14:40 Рябошапка заявив, що зарплати працівників Офісу генпрокурора значно зростуть
14:19 Кабмін заборгував дорожньо-будівельним компаніям понад 2,7 млрд грн
14:12 Туреччина може відправити війська до Лівії
13:59 Більше 60% українців підтримують вступ до ЄС, більше половини – до НАТО, – опитування
13:50 Маруся Звіробій прийшла на другий допит до ДБР
13:24 Кожен п’ятий українець вважає, що в 2020 році може виникнути Майдан-3
13:06 В Офісі генпрокурора відкриють понад 200 нових вакансій, – Рябошапка

Рожкова розповіла, як буде працювати закон про банкрутство банків

Перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова розповіла, як працюватиме законопроєкт № 2571 про банкрутство банків, який називають "антиколомойським".

Четвер, 26 грудня 2019, 19:00

Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню “Мінфін”.

“У ЗМІ його називають “антиколомойським”, але це помилка. Він зовсім не про Коломойського. Ми працювали над цим документом дуже довго. Просто деякі речі збіглися”, – сказала Рожкова.

Вона зазначила, що такий закон був потрібен ще у 2015-2016 роках, коли з ринку виводилася велика кількість банків. Законодавство, яке зараз регулює ці питання, писалося в період, коли на ринку не було банкрутств.

“Воно було і залишається суто теоретичним. Коли ми почали застосовувати його на практиці, виявилося, що є багато моментів, які не дозволяють Нацбанку і Фонду гарантування оперативно реагувати та приймати рішення. Законопроєкт це змінює. Не можу сказати, що він дає більше повноважень Нацбанку. Але вони виписані чіткіше. Важлива норма документа — визнання банку банкрутом і ліквідація фінустанови — процеси незворотні, їх не можна повернути назад. Якщо ФГВФО вже виплатив гроші вкладникам, а завтра власник банку подає до суду і вимагає зупинити ліквідацію – що має відбуватися далі? Вкладники повинні повернути гроші Фонду гарантування? Або хтось інший повинен віддати ці гроші ФГВФО?” – пояснила перша заступниця голови Нацбанку.

За її словами, законопроєкт №2571 – це, в першу чергу, закон на перспективу. Щоб у майбутньому процеси визнання неплатоспроможності банку, його продажу або ліквідації проходили більш просто і зрозуміло. Крім того, у документі встановлять механізм захисту власників фінустанов, які будуть визнані неплатоспроможними.

Крім того, Рожкова додала, що зараз в законі “Про систему гарантування” є норма, згідно якої власник одержує компенсацію в розмірі суми, яка залишилася після продажу всіх активів і розрахунків з кредиторами банку.

Вона наголосила, що законопроєкт № 2571 вдосконалює цю процедуру.

“Алгоритм наступний: Нацбанк визнає банк неплатоспроможним, установа відправляється у ФГВФО і той визначає, що з ним далі робити. Власники не зможуть зупинити процес банкрутства та ліквідації фінустанови через суд. Але якщо екс-власник вважає, що йому було завдано збитків, він може звернутися до суду і вимагати компенсацію. Її розмір буде розраховуватися як різниця між вартістю активів і зобов’язань, які були в банку на момент визнання неплатоспроможним. Наприклад, якщо у банку було залучених коштів на 80 одиниць, а кредитів він видав на 100 одиниць – власник може вимагати виплатити йому 20, що залишилися. Але всі розрахунки повинен підтвердити аудитор. Якщо суд прийме рішення на користь екс-власника, держава компенсує йому шкоду”, – резюмувала вона.

Нагадаємо, “ПриватБанк” був націоналізований у  грудні 2016 року. У квітні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію незаконною. Після НБУ, Мінфін та “ПриватБанк” подали апеляцію на це рішення.

Теги: банки, Рожкова, НБУ, Закон

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!