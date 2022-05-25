Про це повідомила адвокат Ірина Кузіна.

Провадження зупинили, але не закрили. Тому після перемоги це провадження буде відновлено.

“Дарницький районний суд міста Києва зупинив кримінальне провадження щодо Чорновол Тетяни Миколаївни по справі «захоплення офісу Партії Регіонів 18 лютого 2014 року» (кваліфікація за п.п. 2,5 ч. 2 ст. 115 КК). Підстава – клопотання захисника за статтею 335 КПК (проходження служби у ЗСУ за мобілізацією)”, – заявила Кузіна.

Тетяні Чорновол оголосили підозру в умисному вбивстві у 2020 році. За версією слідства, 18 лютого 2014 року вона підпалила офіс проросійської “Партії Регіонів” на вулиці Липській. Внаслідок загоряння загинув 57-річний комп’ютерник, який перебував у будівлі.