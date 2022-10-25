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Розгорнувши тактичну ядерну зброю в Україні, РФ зробить «серйозну помилку» – Байден

Президент США Джо Байден заявив, що РФ зробить "дуже серйозну помилку", якщо розмістить тактичну ядерну зброю в Україні. Його коментар прозвучав після того, як російські офіційні особи попередили, що Україна, можливо, готується використати так звану "брудну бомбу" на полі бою, твердження, яке західні лідери негайно назвали неправдивим.

Вівторок, 25 жовтня 2022, 23:37
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Про це пише CNN.

Це викликало побоювання, що РФ може закласти основу для здійснення такого нападу як приводу для ескалації війни в Україні.

Байден наголосив, що він витратив більшу частину вівторка на обговорення цього питання.

“Сьогодні я витратив багато часу на розмови про це”, — прокоментував американський президент запитання Джеремі Даймонда з CNN про наміри РФ.

Він зауважив, що РФ “зробила б неймовірно серйозну помилку, якби застосувала тактичну ядерну зброю”.

“Я поки що не гарантую, що це операція під помилковим прапором. Ми не знаємо. Це було б серйозною, серйозною помилкою”, – пояснив він.

Американські офіційні особи заявили, що не бачать доказів того, що РФ зараз готується застосувати ядерну зброю на полі бою в Україні.

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час розмови з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню заявив, що в Україні буцімто готують провокації із застосуванням так званої “брудної бомби”.

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Він запросив делегатів Міжнародного агентства з атомної енергії до України для спростування заяви Кремля про нібито розробку “брудної бомби”.

“Я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки “брудної бомби”, — підкреслив Дмитро Кулеба.

Пізніше стало відомо, що інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії готуються найближчими днями відвідати два ядерні об’єкти України у відповідь на заяви Росії про розробку Україною “брудної бомби”.

За словами голови Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі, агенство отримало від України письмовий запит про направлення групи інспекторів для проведення перевірки на двох ядерних об’єктах.

Відтак інспектори МАГАТЕ готуються відвідати ці місця найближчими днями. Рафаель Гроссі зазначив, що мета візитів полягає у виявленні будь-якої можливої незадекларованої ядерної діяльності й матеріалів.

Також він додав, що обидва об’єкти діють у межах гарантій МАГАТЕ, і їх регулярно відвідують інспектори агентства. Однак він не уточнив, про які саме об’єкти йдеться.

Теги: Байден, зброя, погрози РФ, російсько-українська війна, ядерний шантаж

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