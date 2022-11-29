За даними аналітиків Інституту вивчення війни, нещодавнє розгортання військ РФ на території Білорусі не є ознакою того, що Кремль готує поверне вторгнення в Україну на північних кордонах нашої держави.

Про це йдеться у звіті ISW.

Експерти наголосили, що війська РФ розгорнули у Білорусі насамперед для навчань та для інформаційного тиску на Україну та Захід.

Супутникові знімки з середини листопада вказують на збільшення російської техніки, зокрема основних бойових танків, на 230-му загальновійськовому Обуз-Лєсновському полігоні в Бресті, Білорусь, серед якої техніка щонайменше на одну бригаду, яку спостерігали на полігоні 20 листопада.

28 листопада незалежна білоруська моніторингова організація The Hajun Project повідомила, що російські війська перекинули 15 зенітно-ракетних комплексів “Тор-М2” і 10 одиниць невизначеного інженерного обладнання до Бреста.

“Ці дислокації, ймовірно, підтримують зусилля Росії з навчання, а не підготовку до бойових дій з Білорусі”, – наголосили експерти.

28 листопада український Генштаб повідомив, що, за його оцінками, російські сили перекинуть деякі підрозділи з Білорусі в невизначений район після того, як ці підрозділи набудуть бойової спроможності.

Ця заява підтверджує кілька оцінок ISW, що бойові втрати серед російських інструкторів і стреси, пов’язані з мобілізацією, зменшили навчальний потенціал Росії, що, ймовірно, збільшило залежність Росії від білоруського навчального потенціалу.

Український Генштаб також зазначив 28 листопада, що не спостерігав ознак формування наступальних груп Росією поблизу північного кордону України.

Кремль також, ймовірно, прагне використати розгортання російських військ у Білорусі як інформаційну операцію, щоб зосередити ЗСУ навколо Києва та зменшити кількість українських військових на півдні та сході.

Експерти резюмували, що малоймовірною залишається й можливість офіційної участі армії Білорусі у війні проти України.