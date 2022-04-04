Український президент Володимир Зеленський виступив із промовою перед учасниками та глядачами церемонії вручення музичної нагороди Grammy. Голова держави закликав підтримати Україну у війні проти Росії "у будь-який спосіб".

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Володимир Зеленський зазначив, що через розв’язану війну українські музиканти носять бронежилети замість смокінгів. Вони співають для поранених у шпиталях або для тих, хто вже не зможе їх почути.

“Що є найсильнішим контрастом до музики? Тиша зруйнованих міст і вбитих людей. Наповніть тишу вашою музикою. Зробіть це сьогодні, щоб розповісти нашу історію. Підтримайте нас, як тільки можете. У будь-який спосіб, тільки не мовчанням”, — наголосив президент.

Виступ українського лідера показали на двох величезних екранах. Він звертався до глядачів та учасників англійською мовою. Після його промови виступили американський співак Джон Роджер Стівенс, відомий як Джон Ледженд, дуетом з українською співачкою Мікою Ньютон та бандуристкою з Одеси Сюзанною Іглідан. Вони виконали пісню, яку присвятили України. Під час їхнього виступу на сцені продекламувала свої вірші українська поетеса Любов Якимчук.

“Кажіть правду про війну. У своїх соцмережах. По телевізору. Підтримайте нас, чим можете. Чим завгодно. Але не мовчите”, – закликав Зеленський.

Довідка. Grammy проводять щорічно й цей захід є врученням найпрестижнішої нагороди за успіхи у музиці. У 2022 році її вручають вже 64 раз, проте спочатку планувалося, що захід мине 31 січня. Церемонію відклали через коронавірусні обмеження.