Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив чергову “теорію змови” США проти нього. Цього разу він заявив, що спецслужби США створили свої центри у Києві та Варшаві.

Про це він заявив 20 листопада під час відвідування ВАТ “Гомсільмаш”, передає БелТА.

Зокрема, Лукашенко зазначив, що “проти Білорусі зараз працюють найпотужніші спецслужби світу”. Однак білоруси та росіяни начебто викрили їхню таємну роботу.

“США – вони під Варшавою центр створили, а зараз у Києві створили. Нехай я би сказав, але ми з росіянами, розвідка наша і російська попрацювали, побачили ці центри. Жодного поляка там немає. Це тільки територія. Там всі американці сидять – розумні, талановиті, здібні люди”, – сказав він.

Також Лукашенко зазначив, що ці спецслужби начебто використовують інтернет та сучасні технології для “хитання планети”.

“Це їм, розумієте, поперек горла Білорусь, треба зім’яти. Не вийде!”, – гучно заявив Лукашенко.