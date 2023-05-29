Випадіння волосся — проблема, з якою стикаються і жінки, і чоловіки. Це спричиняє дискомфорт та псує зовнішній вигляд. Причиною активного випадіння волосся можуть бути: стрес, неправильне харчування, сезонне зниження імунітету, реакція на вживання лікарських засобів тощо.

Фахівці клініки Platinum Laser пропонують 2 ефективні процедури, які допоможуть в цій ситуації — плазмоліфтинг та мезотерапія. Обидві процедури — це ін’єкції в шкіру голови. Глибина проникнення — 2 мм, тому введений препарат діє безпосередньо на волосяні фолікули. Щоб ознайомитись з детальною інформацією про ці, а також інші б’юті-процедури, відвідайте офіційний сайт з пластичної хірургії Platinum Laser.

Мезотерапія для боротьби з випаданням волосся

Суті мезотерапії полягає у ін’єкційному введенні в шкіру голови спеціального препарату, який складається з:

комплексу вітамінів (A, B1, B6, B2, C, E);

мікроелементів (цинк, магній, фосфор, селен, купрум);

жирних кислот;

гіалуронової кислоти;

амінокислот;

ферментів.

Лікар-дерматолог підбирає склад препарату індивідуально для кожного пацієнта. Це допомагає досягти максимального ефекту: зміцнення волосся, зупинення випадіння та стимуляція активного росту нових волосків. Процедура призначається курсом, його тривалість визначає дерматолог.

Як відбувається процедура?

Після консультації лікар підбирає препарат. Він тонкою голкою вводиться під шкіру волосистої частини голови (по всій площі або локально). Процедура триває близько години.

Реабілітаційного періоду після мезотерапії немає. Лікар не рекомендує в перші 2 тижні після сеансу відвідувати лазні та сауни, використовувати активні косметичні засоби (маски, скраби тощо), засмагати в солярії, переохолоджувати голову, вживати алкоголь.

Плазмоліфтинг (плазмотерапія) волосся

Процедура схожа на попередню, але має суттєву відмінність — під шкіру вводиться власна плазма людини. Плазма — це кров, очищена від еритроцитів та лейкоцитів, яка містить корисні мікро- та макроелементи. Це абсолютно безпечна процедура, адже виникнення алергічної реакції чи відторгнення своєї ж плазми неможливі.

Ефекти від плазмоліфтингу волосся:

зменшення випадіння;

здоровий блиск волосся;

нормалізація себорегуляції;

стимуляція росту нового волосся.

Для досягнення бажаного результату потрібно пройти повний курс. Зазвичай він складається з 2 – 4 сеансів.

Як відбувається процедура?

Спочатку з вени пацієнта беруть 10 – 15 мл крові. Її центрифугують — відділяють формені елементи від плазми. Отриманий препарат вводиться тонкою голкою у волосисту частину голови, починаючи від периферії і рухаючись до центру.

Вся процедура займає приблизно годину. Період реабілітації — доба. У цей проміжок часу варто утриматись від масок та масажу, не перегрівати та не переохолоджувати шкіру голови, уникати механічних подразнень. Мити голову можна через 12 годин після сеансу м’якими обережними рухами.

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