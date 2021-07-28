Розклад Олімпіади в Токіо-2020 на четвер, 29 липня

#Букви повідомляють розклад змагань.

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах спорту.

У 6-й день буде розіграно 17 комплектів медалей:

12 українських спортсменів виступатимуть на Олімпіаді в цей день.

На четвертий день Українська тенісистка Еліна Світоліна встановила національне олімпійське досягнення – вийшла до півфіналу Токіо-2020 в одиночному розряді.

27 липня медалістами в Токіо-2020 стали Олена Костевич та Олег Омельчук, які здобули третє місце у змішаному командному змаганні в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

В перший день українська дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх-2020 в Токіо. А 25 липня фехтувальник Ігор Рейзлін завоював “бронзу” для збірної України.