Розклад Олімпіади в Токіо-2020 на четвер, 29 липня

#Букви повідомляють розклад змагань.
На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах спорту.
У 6-й день буде розіграно 17 комплектів медалей:
- 02:30 — Академічне веслування: чоловіки, жінки (двійка, двійка парна легка).
- 03:00 — Кульова стрільба: трап, чоловіки, жінки.
- 04:30 — Плавання: чоловіки (800 м, 200 м, 100 м вільний стиль), жінки (200 м батерфляєм, 4 х 200 вільний стиль).
- 08:00 — Гребля на байдарках і каное: С-1 слалом, жінки.
- 11:00 — Дзюдо: чоловіки (до 100 кг), жінки до 78 кг.
- 12:30 — Фехтування: жінки, рапіра, команди.
- 13:50 — Спортивна гімнастика: індивідуальне багатоборство, жінки.
- 14:00 — Настільний теніс: жінки, одиночний розряд.
12 українських спортсменів виступатимуть на Олімпіаді в цей день.
- Ігор Хмара, Станіслав Ковальов — академічне веслування (фінал В).
- Олена Костевич — кульова стрільба, кваліфікація, пневматичний пістолет, 25 метрів.
- Михайло Романчук, Сергій Фролов — плавання, 800 метрів вільним стилем, фінал.
- Олександр Хижняк — бокс, 1/16 фіналу, до 75 кг.
- Цотне Рогава — бокс, 1/16 фіналу, 91+ кг.
- Анастасія Турчин — дзюдо, 1/32 фіналу, до 78 кг.
- Вікторія Ус — веслування-слалом. півфінал, каное.
- Еліна Світоліна — теніс, півфінал, індивідуальний розряд.
- Ігор Трояновський — плавання, відбіркові запливи, 100 метрів батерфляєм.
- Дарина Зевіна — плавання, відбіркові запливи, 200 метрів на спині.
На четвертий день Українська тенісистка Еліна Світоліна встановила національне олімпійське досягнення – вийшла до півфіналу Токіо-2020 в одиночному розряді.
27 липня медалістами в Токіо-2020 стали Олена Костевич та Олег Омельчук, які здобули третє місце у змішаному командному змаганні в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.
В перший день українська дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх-2020 в Токіо. А 25 липня фехтувальник Ігор Рейзлін завоював “бронзу” для збірної України.