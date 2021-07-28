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Розклад Олімпіади в Токіо-2020 на четвер, 29 липня

У четвер в Токіо стартує шостий день Олімпіади. Учасники розіграють 17 комплектів медалей.

Середа, 28 липня 2021, 23:55

#Букви повідомляють розклад змагань.

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах спорту.

У 6-й день буде розіграно 17 комплектів медалей:

  • 02:30 — Академічне веслування: чоловіки, жінки (двійка, двійка парна легка).
  • 03:00 — Кульова стрільба: трап, чоловіки, жінки.
  • 04:30 — Плавання: чоловіки (800 м, 200 м, 100 м вільний стиль), жінки (200 м батерфляєм, 4 х 200 вільний стиль).
  • 08:00 — Гребля на байдарках і каное: С-1 слалом, жінки.
  • 11:00 — Дзюдо: чоловіки (до 100 кг), жінки до 78 кг.
  • 12:30 — Фехтування: жінки, рапіра, команди.
  • 13:50 — Спортивна гімнастика: індивідуальне багатоборство, жінки.
  • 14:00 — Настільний теніс: жінки, одиночний розряд.

12 українських спортсменів виступатимуть на Олімпіаді в цей день.

  • Ігор Хмара, Станіслав Ковальов —  академічне веслування (фінал В).
  • Олена Костевич — кульова стрільба, кваліфікація, пневматичний пістолет, 25 метрів.
  • Михайло Романчук, Сергій Фролов — плавання, 800 метрів вільним стилем, фінал.
  • Олександр Хижняк — бокс, 1/16 фіналу, до 75 кг.
  • Цотне Рогава — бокс, 1/16 фіналу, 91+ кг.
  • Анастасія Турчин — дзюдо, 1/32 фіналу, до 78 кг.
  • Вікторія Ус — веслування-слалом. півфінал, каное.
  • Еліна Світоліна — теніс, півфінал, індивідуальний розряд.
  • Ігор Трояновський — плавання, відбіркові запливи, 100 метрів батерфляєм.
  • Дарина Зевіна — плавання, відбіркові запливи, 200 метрів на спині.

На четвертий день Українська тенісистка Еліна Світоліна встановила національне олімпійське досягнення – вийшла до півфіналу Токіо-2020 в одиночному розряді.

27 липня медалістами в Токіо-2020 стали Олена Костевич та Олег Омельчук, які здобули третє місце у змішаному командному змаганні в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

В перший день українська дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх-2020 в Токіо. А 25 липня фехтувальник Ігор Рейзлін завоював “бронзу” для збірної України.

Теги: Олімпіада2020, Олімпійські ігри, розклад

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