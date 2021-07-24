В неділю, 25 липня, в Токіо (Японія) стартує третій день Олімпіади. Учасники розіграють 18 комплектів нагород у 29 видах спорту.

#Букви повідомляють розклад змагань.

Бадмінтон, груповий етап

4:00, чоловіки, одиночний розряд

4:00, жінки, одиночний розряд

4:00, чоловіки, парний розряд

4:40, жінки, парний розряд

5:20, змішаний розряд

Баскетбол, чоловіки, кваліфікація

4:00, група А: Іран – Чехія

7:40, група B: Німеччина – Італія

11:20, група B: Австралія – ​​Нігерія

15:00, група А: Франція – США

Баскетбол, 3 на 3, груповий етап

4:15, жінки: Японія – Монголія

4:40, жінки: Румунія – Італія

5:35, чоловіки: Росія – Бельгія

6:00, чоловіки: Польща – Сербія

8:00, жінки: Монголія – ​​Росія

8:25, жінки: Китай – Італія

9:00, чоловіки: Китай – Латвія

9:25, чоловіки: Сербія – Бельгія

11:30, жінки: Румунія – США

11:55, жінки: Японія – Франція

12:40, чоловіки: Росія – Польща

13:05, чоловіки: Японія – Нідерланди

15:00, жінки: Китай – Франція

15:25, жінки: Росія – США

16:00, чоловіки: Нідерланди – Китай

16:25, чоловіки: Латвія – Японія

Бокс, кваліфікація

5:00, жінки, найлегша вага, 51 кг: 1/16 фіналу

6:15, чоловіки, легка вага, 63 кг: 1/16 фіналу

7:54, чоловіки, напівважку вагу, 81 кг: 1/16 фіналу

7:00, порідіння, шосе, групова індивідуальні перегони

Водне поло, чоловіки, кваліфікація

4:00, група А: ПАР – Італія

5:30, група А: Угорщина – Греція

8:00, група А: США – Японія

9:30, група B: Австралія – ​​Чорногорія

12:20, група B: Сербія – Іспанія

13:50, група B: Хорватія – Казахстан

Волейбол, жінки, кваліфікація

3:00, група B: Росія – Італія

5:05, група B: США – Аргентина

8:20, група А: Сербія – Домінікана

10:25, група B: Китай – Туреччина

13:40, група А: Японія – Кенія

15:45, група А: Бразилія – ​​Південна Корея

Пляжний волейбол, кваліфікація

3:00, жінки, група B: США – Китай

4:00, чоловіки, група F: Японія – Польща

5:00, чоловіки, група E: Бразилія – ​​Чилі

6:00, жінки, група E: Австралія – ​​Куба

9:00, жінки, група E: Росія – Італія

10:00, чоловіки, група E: Польща – Марокко

11:00, чоловіки, група C: Катар – Швейцарія

14:00, чоловіки, група F: Німеччина – Італія

15:00, чоловіки, група B: Нідерланди – Іспанія

16:00, чоловіки, група С: США – Італія

Гандбол, жінки, кваліфікація

3:00, група А: Нідерланди – Японія

5:00, група B: Росія – Бразилія

8:15, група А: Чорногорія – Ангола

10:15, група А: Норвегія – Південна Корея

13:30, група B: Іспанія – Швеція

15:30, група B: Угорщина – Франція

Спортивна гімнастика

4:00, жіноче багатоборство, особиста першість, група 1

5:55, жіноче багатоборство, особиста першість, група 2

9:10, жіноче багатоборство, особиста першість, група 3

11:05, жіноче багатоборство, особиста першість, група 4

14:20, жіноче багатоборство, особиста першість, група 5

Академічна гребля

3:00, чоловіки, одинак ​​(1х): 1/2 Фіналу E / F

3:20, жінки, одинак ​​(1х): 1/2 Фіналу E / F

3:40, чоловіки, двійка орні без керманича (2)

3:50, жінки, двійка орні без керманича (2)

4:00, чоловіки, двійка парна, легка вага (L2х)

4:20, жінки, двійка парна, легка вага (L2х)

4:40, чоловіки, четвірка парна (4х)

4:50, жінки, четвірка парна (4х)

5:00, чоловіки, вісімка з керманичем (8 +): Попередні заїзди

5:20, жінки, вісімка з керманичем (8 +): Попередні заїзди

Академічна гребля

7:00, чоловіки, слалом C-1 (каное-одиночки)

8:50, жінки, слалом, K-1 (байдарки-одиночки)

Кінний спорт, кваліфікація

11:00, виїздки, індивідуальна першість

11:00, командна першість

Вітрильний спорт, кваліфікація

6:05, чоловіки, віндсерфінг (RS: X): Гонка-1-2-3

6:05, жінки, клас Лазер Радиал: Гонка-1-2

8:35, чоловіки, клас Лазер: Гонка-1-2

9:05, жінки, віндсерфінг (RS: X): Гонка-1-2-3

Плавання

4:40, жінки, батерфляй, 100 м: Півфінали

5:35, чоловіки, брас, 100 м: Півфінали

13:00, жінки, спина, 100 м: Попередні запливи

13:20, чоловіки, вільний стиль, 200 м: Попередні запливи

13:50, жінки, брас, 100 м: назад ньо запливи

14:15, чоловіки, спина, 100 м: Попередні запливи

14:35, жінки, вільний стиль, 400 м: Попередні запливи

14:55, чоловіки, вільний стиль, естафета 4х100 м: Попередні запливи

4:30, чоловіки, комплексне плавання, 400 м

4:55, чоловіки, вільний стиль, 400 м

5:15, жінки, комплексне плавання, 400 м

6:00, жінки, вільний стиль, естафета 4х100 м

Стрибки у воду

9:00, жінки, трамплін 3 м, синхронні стрибки: Фінал

Серфінг, кваліфікація

01:00, чоловіки, шортборд: Раунд-I

3:00, жінки, шортборд: Раунд-I

5:00, чоловіки, шортборд: Раунд-II

7:00, жінки, шортборд: Раунд-II

Скейтбординг

3:00, чоловіки, стріт

5:00, чоловіки, стріт

Софтбол

4:00, жінки: Австралія – ​​США

8:30, жінки: Канада – Японія

14:00, жінки: Італія – ​​Мексика

Стрільба

3:00, жінки, пістолет пневматичний, 10 м

Олена Костевич

3:00, жінки, круглий стенд

3:30, чоловіки, круглий стенд

Сергій Куліш, Олег Царьков

7:00, чоловіки, гвинтівка пневматична, 10 м

5:15, жінки, пістолет пневматичний, 10 м

9:30, чоловіки, гвинтівка пневматична, 10 м

Стрільба з луку

3:30, жінки, командна першість: 1/8 фіналу

7:45, жінки, командна першість: 1/4 фіналу

9:17, жінки, командна першість: 1/2 фіналу

10:15, жінки, командна першість: Матч за 3-е місце

10:40, жінки, командна першість: Фінал

Теніс

5:00, чоловіки, одиночний розряд: 1/32 фіналу

5:00, жінки, одиночний розряд: 1/32 фіналу

5:00, чоловіки, парний розряд: 1/16 фіналу

5:00, жінки, парний розряд: 1/16 фіналу

Настільний теніс

4:00, змішані пари: 1/4 фіналу

8:00, чоловіки, одиночний розряд: Раунд II

8:00, жінки, одиночний розряд: Раунд II

14:00, змішані пари: 1/2 фіналу

Тхеквондо

4:00, жінки, 49 – 57 кг: 1/8 фіналу (8 поєдинків)

4:15, чоловіки, 58 – 68 кг: 1/8 фіналу (8 поєдинків)

8:00, жінки, 49 – 57 кг: 1/4 фіналу (4 поєдинки)

8:15, чоловіки, 58 – 68 кг: 1/4 фіналу (4 поєдинки)

10:00, жінки, 49 – 57 кг: 1/2 фіналу (2 поєдинки)

10:15, чоловіки, 58 – 68 кг: 1/2 фіналу (2 поєдинки)

13:00, жінки, 49 – 57 кг

13:15, чоловіки, 58 – 68 кг

14:00, жінки, 49 – 57 кг: Поєдинки за 3-е місце

14:15, чоловіки, 58 – 68 кг: Поєдинки за 3-е місце

16:00, жінки, 49 – 57 кг: Фінал

16:15, чоловіки, 58 – 68 кг: Фінал

Важка атлетика

5:50, чоловіки, 61 кг: Група В

5:50, чоловіки, 67 кг: Група В

9:50, чоловіки, 61 кг: Фінал, група А

13:50, чоловіки, 67 кг: Фінал, група А

Фехтування

3:00, жінки, рапіра, індивідуальна першість: 1/32 фіналу

3:55, чоловіки, шпага, індивідуальна першість: 1/32 фіналу

Богдан Нікішин, Роман Свічкар, Ігор Рейзлін

4:50, жінки, рапіра, індивідуальна першість: 1/16 фіналу

5:45, чоловіки, шпага, індивідуальна першість: 1/16 фіналу

6:40, жінки, рапіра, індивідуальна першість: 1/8 фіналу

7:35, чоловіки, шпага, індивідуальна першість: 1/8 фіналу

8:30, жінки, рапіра, індивідуальна першість: 1/4 Фіналу

9:25, чоловіки, шпага, індивідуальна першість: 1/4 Фіналу

12:00, жінки, рапіра, індивідуальна першість: 1/2 Фіналу

12:45, чоловіки, шпага, індивідуальна першість: 1/2 Фіналу

13:30, жінки, рапіра, індивідуальна першість: Фінал за 3-е місце

14:15, чоловіки, шпага, індивідуальна першість: Фінал за 3-е місце

15:00, жінки, рапіра, індивідуальна першість: Фінал

15:45, чоловіки, шпага, індивідуальна першість: Фінал

Футбол, чоловіки

10:30, група C: Єгипет – Аргентина

11:00, група А: Франція – ПАР

11:00, група B: Нова Зеландія – Гондурас

11:30, група D: Бразилія – ​​Кот-д’Івуар

13:30, група С: Австралія – ​​Іспанія

14:00, група А: Японія – Мексика

14:00, група B: Румунія – Південна Корея

14:30, група D: ПАР – Німеччина

Хокей на траві

3:30, жінки, група А: Великобританія – Німеччина

4:00, жінки, група B: Австралія – ​​Іспанія

5:45, жінки, група B: Японія – Китай

6:15, жінки, група B: Нова Зеландія – Аргентина

12:30, чоловік, група А: Індія – Австралія

13:00, чоловік, група А: Японія – Аргентина

14:45, чоловік, група А: Іспанія – Нова Зеландія

15:15, чоловік, група B: ПАР – Нідерланди

Після Олімпіади стартують Паралімпійські ігри-2020: вони проходитимуть з 24 серпня по 5 вересня.

У середу в Токіо стартували змагання зі софтболу.