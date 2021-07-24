#Букви повідомляють розклад змагань.
Бадмінтон, груповий етап
4:00, чоловіки, одиночний розряд
4:00, жінки, одиночний розряд
4:00, чоловіки, парний розряд
4:40, жінки, парний розряд
5:20, змішаний розряд
Баскетбол, чоловіки, кваліфікація
4:00, група А: Іран – Чехія
7:40, група B: Німеччина – Італія
11:20, група B: Австралія – Нігерія
15:00, група А: Франція – США
Баскетбол, 3 на 3, груповий етап
4:15, жінки: Японія – Монголія
4:40, жінки: Румунія – Італія
5:35, чоловіки: Росія – Бельгія
6:00, чоловіки: Польща – Сербія
8:00, жінки: Монголія – Росія
8:25, жінки: Китай – Італія
9:00, чоловіки: Китай – Латвія
9:25, чоловіки: Сербія – Бельгія
11:30, жінки: Румунія – США
11:55, жінки: Японія – Франція
12:40, чоловіки: Росія – Польща
13:05, чоловіки: Японія – Нідерланди
15:00, жінки: Китай – Франція
15:25, жінки: Росія – США
16:00, чоловіки: Нідерланди – Китай
16:25, чоловіки: Латвія – Японія
Бокс, кваліфікація
5:00, жінки, найлегша вага, 51 кг: 1/16 фіналу
6:15, чоловіки, легка вага, 63 кг: 1/16 фіналу
7:54, чоловіки, напівважку вагу, 81 кг: 1/16 фіналу
7:00, порідіння, шосе, групова індивідуальні перегони
Водне поло, чоловіки, кваліфікація
4:00, група А: ПАР – Італія
5:30, група А: Угорщина – Греція
8:00, група А: США – Японія
9:30, група B: Австралія – Чорногорія
12:20, група B: Сербія – Іспанія
13:50, група B: Хорватія – Казахстан
Волейбол, жінки, кваліфікація
3:00, група B: Росія – Італія
5:05, група B: США – Аргентина
8:20, група А: Сербія – Домінікана
10:25, група B: Китай – Туреччина
13:40, група А: Японія – Кенія
15:45, група А: Бразилія – Південна Корея
Пляжний волейбол, кваліфікація
3:00, жінки, група B: США – Китай
4:00, чоловіки, група F: Японія – Польща
5:00, чоловіки, група E: Бразилія – Чилі
6:00, жінки, група E: Австралія – Куба
9:00, жінки, група E: Росія – Італія
10:00, чоловіки, група E: Польща – Марокко
11:00, чоловіки, група C: Катар – Швейцарія
14:00, чоловіки, група F: Німеччина – Італія
15:00, чоловіки, група B: Нідерланди – Іспанія
16:00, чоловіки, група С: США – Італія
Гандбол, жінки, кваліфікація
3:00, група А: Нідерланди – Японія
5:00, група B: Росія – Бразилія
8:15, група А: Чорногорія – Ангола
10:15, група А: Норвегія – Південна Корея
13:30, група B: Іспанія – Швеція
15:30, група B: Угорщина – Франція
Спортивна гімнастика
4:00, жіноче багатоборство, особиста першість, група 1
5:55, жіноче багатоборство, особиста першість, група 2
9:10, жіноче багатоборство, особиста першість, група 3
11:05, жіноче багатоборство, особиста першість, група 4
14:20, жіноче багатоборство, особиста першість, група 5
Академічна гребля
3:00, чоловіки, одинак (1х): 1/2 Фіналу E / F
3:20, жінки, одинак (1х): 1/2 Фіналу E / F
3:40, чоловіки, двійка орні без керманича (2)
3:50, жінки, двійка орні без керманича (2)
4:00, чоловіки, двійка парна, легка вага (L2х)
4:20, жінки, двійка парна, легка вага (L2х)
4:40, чоловіки, четвірка парна (4х)
4:50, жінки, четвірка парна (4х)
5:00, чоловіки, вісімка з керманичем (8 +): Попередні заїзди
5:20, жінки, вісімка з керманичем (8 +): Попередні заїзди
Академічна гребля
7:00, чоловіки, слалом C-1 (каное-одиночки)
8:50, жінки, слалом, K-1 (байдарки-одиночки)
Кінний спорт, кваліфікація
11:00, виїздки, індивідуальна першість
11:00, командна першість
Вітрильний спорт, кваліфікація
6:05, чоловіки, віндсерфінг (RS: X): Гонка-1-2-3
6:05, жінки, клас Лазер Радиал: Гонка-1-2
8:35, чоловіки, клас Лазер: Гонка-1-2
9:05, жінки, віндсерфінг (RS: X): Гонка-1-2-3
Плавання
4:40, жінки, батерфляй, 100 м: Півфінали
5:35, чоловіки, брас, 100 м: Півфінали
13:00, жінки, спина, 100 м: Попередні запливи
13:20, чоловіки, вільний стиль, 200 м: Попередні запливи
13:50, жінки, брас, 100 м: назад ньо запливи
14:15, чоловіки, спина, 100 м: Попередні запливи
14:35, жінки, вільний стиль, 400 м: Попередні запливи
14:55, чоловіки, вільний стиль, естафета 4х100 м: Попередні запливи
4:30, чоловіки, комплексне плавання, 400 м
4:55, чоловіки, вільний стиль, 400 м
5:15, жінки, комплексне плавання, 400 м
6:00, жінки, вільний стиль, естафета 4х100 м
Стрибки у воду
9:00, жінки, трамплін 3 м, синхронні стрибки: Фінал
Серфінг, кваліфікація
01:00, чоловіки, шортборд: Раунд-I
3:00, жінки, шортборд: Раунд-I
5:00, чоловіки, шортборд: Раунд-II
7:00, жінки, шортборд: Раунд-II
Скейтбординг
3:00, чоловіки, стріт
5:00, чоловіки, стріт
Софтбол
4:00, жінки: Австралія – США
8:30, жінки: Канада – Японія
14:00, жінки: Італія – Мексика
Стрільба
3:00, жінки, пістолет пневматичний, 10 м
Олена Костевич
3:00, жінки, круглий стенд
3:30, чоловіки, круглий стенд
Сергій Куліш, Олег Царьков
7:00, чоловіки, гвинтівка пневматична, 10 м
5:15, жінки, пістолет пневматичний, 10 м
9:30, чоловіки, гвинтівка пневматична, 10 м
Стрільба з луку
3:30, жінки, командна першість: 1/8 фіналу
7:45, жінки, командна першість: 1/4 фіналу
9:17, жінки, командна першість: 1/2 фіналу
10:15, жінки, командна першість: Матч за 3-е місце
10:40, жінки, командна першість: Фінал
Теніс
5:00, чоловіки, одиночний розряд: 1/32 фіналу
5:00, жінки, одиночний розряд: 1/32 фіналу
5:00, чоловіки, парний розряд: 1/16 фіналу
5:00, жінки, парний розряд: 1/16 фіналу
Настільний теніс
4:00, змішані пари: 1/4 фіналу
8:00, чоловіки, одиночний розряд: Раунд II
8:00, жінки, одиночний розряд: Раунд II
14:00, змішані пари: 1/2 фіналу
Тхеквондо
4:00, жінки, 49 – 57 кг: 1/8 фіналу (8 поєдинків)
4:15, чоловіки, 58 – 68 кг: 1/8 фіналу (8 поєдинків)
8:00, жінки, 49 – 57 кг: 1/4 фіналу (4 поєдинки)
8:15, чоловіки, 58 – 68 кг: 1/4 фіналу (4 поєдинки)
10:00, жінки, 49 – 57 кг: 1/2 фіналу (2 поєдинки)
10:15, чоловіки, 58 – 68 кг: 1/2 фіналу (2 поєдинки)
13:00, жінки, 49 – 57 кг
13:15, чоловіки, 58 – 68 кг
14:00, жінки, 49 – 57 кг: Поєдинки за 3-е місце
14:15, чоловіки, 58 – 68 кг: Поєдинки за 3-е місце
16:00, жінки, 49 – 57 кг: Фінал
16:15, чоловіки, 58 – 68 кг: Фінал
Важка атлетика
5:50, чоловіки, 61 кг: Група В
5:50, чоловіки, 67 кг: Група В
9:50, чоловіки, 61 кг: Фінал, група А
13:50, чоловіки, 67 кг: Фінал, група А
Фехтування
3:00, жінки, рапіра, індивідуальна першість: 1/32 фіналу
3:55, чоловіки, шпага, індивідуальна першість: 1/32 фіналу
Богдан Нікішин, Роман Свічкар, Ігор Рейзлін
4:50, жінки, рапіра, індивідуальна першість: 1/16 фіналу
5:45, чоловіки, шпага, індивідуальна першість: 1/16 фіналу
6:40, жінки, рапіра, індивідуальна першість: 1/8 фіналу
7:35, чоловіки, шпага, індивідуальна першість: 1/8 фіналу
8:30, жінки, рапіра, індивідуальна першість: 1/4 Фіналу
9:25, чоловіки, шпага, індивідуальна першість: 1/4 Фіналу
12:00, жінки, рапіра, індивідуальна першість: 1/2 Фіналу
12:45, чоловіки, шпага, індивідуальна першість: 1/2 Фіналу
13:30, жінки, рапіра, індивідуальна першість: Фінал за 3-е місце
14:15, чоловіки, шпага, індивідуальна першість: Фінал за 3-е місце
15:00, жінки, рапіра, індивідуальна першість: Фінал
15:45, чоловіки, шпага, індивідуальна першість: Фінал
Футбол, чоловіки
10:30, група C: Єгипет – Аргентина
11:00, група А: Франція – ПАР
11:00, група B: Нова Зеландія – Гондурас
11:30, група D: Бразилія – Кот-д’Івуар
13:30, група С: Австралія – Іспанія
14:00, група А: Японія – Мексика
14:00, група B: Румунія – Південна Корея
14:30, група D: ПАР – Німеччина
Хокей на траві
3:30, жінки, група А: Великобританія – Німеччина
4:00, жінки, група B: Австралія – Іспанія
5:45, жінки, група B: Японія – Китай
6:15, жінки, група B: Нова Зеландія – Аргентина
12:30, чоловік, група А: Індія – Австралія
13:00, чоловік, група А: Японія – Аргентина
14:45, чоловік, група А: Іспанія – Нова Зеландія
15:15, чоловік, група B: ПАР – Нідерланди
Після Олімпіади стартують Паралімпійські ігри-2020: вони проходитимуть з 24 серпня по 5 вересня.
У середу в Токіо стартували змагання зі софтболу.
- Міжнародний Олімпійський комітет прийняв рішення про зміну олімпійського девізу. Зокрема, члени комітету вирішили додати до девізу слово “разом”. Новий девіз звучить так: “Швидше, вище, сильніше – разом” (Faster, Higher, Stronger – Together).