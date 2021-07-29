У п'ятницю в Токіо стартує сьомий день Олімпіади. Учасники розіграють 21 комплект нагород у 13-ти видах спорту.

#Букви повідомляють розклад змагань.

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах спорту. 30 липня розпочинаються змагання з легкої атлетики, де від України було заявлено 46 спортсменів. Трьох легкоатлетів – Михайла Гаврилюка, Назара Коваленка та Наталю Пироженко-Чорномаз — відсторонили від участі.

У сьомий день Олімпіади буде розіграно 21 комплект нагород:

02:45 — Академічне веслування : чоловіки, жінки (одиночки, вісімка).

: чоловіки, жінки (одиночки, вісімка). 03:00 — Кульова стрільба : жінки, пістолет, 25 м.

: жінки, пістолет, 25 м. 04:00 — Велоспорт , ВМХ: чоловіки, жінки.

, ВМХ: чоловіки, жінки. 04:30 — Плавання : чоловіки (200 м на спині, 200 м комплексом), жінки (200 м брасом, 100 м вільним стилем).

: чоловіки (200 м на спині, 200 м комплексом), жінки (200 м брасом, 100 м вільним стилем). 06:00 — Теніс : чоловіки, парний розряд, фінал.

: чоловіки, парний розряд, фінал. 07:00 — Стрибки на батуті : жінки, індивідуальні змагання.

: жінки, індивідуальні змагання. 08:00 — Веслувальний слалом : К-1, чоловіки.

: К-1, чоловіки. 08:45 — Стрільба з лука : жіночий індивідуальний турнір.

: жіночий індивідуальний турнір. 09:30 — Бадмінтон : змішані пари.

: змішані пари. 11:00 — Дзюдо : чоловіки (100+ кг), жінки (78+ кг).

: чоловіки (100+ кг), жінки (78+ кг). 12:30 — Фехтування : чоловіки, шпага, команди.

: чоловіки, шпага, команди. 13:00 — Легка атлетика : чоловіки, 10000 м.

: чоловіки, 10000 м. 14:00 — Настільний теніс: чоловіки, одиночний розряд.

21 представник від України виступатиме цього дня, 6 із них — легкоатлети. 7 спортсменів боротимуться за медалі (їхні імена виділено):

Олена Костевич — кульова стрільба, пневматичний пістолет, 25 метрів.

— кульова стрільба, пневматичний пістолет, 25 метрів. Андрій Проценко — кваліфікація, стрибки у висоту.

Микита Нестеренко — кваліфікація, метання диска.

Богдан Нікішин, Ігор Рейзлін, Анатолій Герей , Роман Свічкар — фехтування на шпагах, командний турнір.

, — фехтування на шпагах, командний турнір. Єлизавета Каланіна , Яків Хаммо — дзюдо, відбіркові раунди.

, — дзюдо, відбіркові раунди. Анна Лисенко — бокс, 1/4 фіналу.

Анна Письменська, Вікторія Кесарь — кваліфікація, стрибки у воду, трамплін, 3 метри.

Ольга Саладуха — кваліфікація, потрійний стрибок.

Владислав Бухов — плавання, відбірковий заплив, 50 метрів вільним стилем.

Ольга Голодна — кваліфікація, штовхання ядра.

Катерина Климюк, Аліна Логвиненко, Микита Барабанов, Олександр Погорілко — відбірковий забіг, естафета мікст 4х400 метрів.

Михайло Романчук, Сергій Фролов — плавання, відбірковий заплив, 1500 метрів вільним стилем.

У перший день українська дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.

25 липня фехтувальник Ігор Рейзлін завоював другу “бронзу” для збірної України.

27 липня медалістами в Токіо-2020 стали Олена Костевич та Олег Омельчук, які здобули третє місце у змішаному командному змаганні в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

29 липня українець Михайло Романчук виборов бронзову медаль з плавання вільним стилем на дистанції 800 метрів.

На четвертий день українська тенісистка Еліна Світоліна встановила національне олімпійське досягнення – вийшла до півфіналу Токіо-2020 в одиночному розряді. 29 липня першій ракетці України не вдалося вийти у фінал одиночного розряду на Олімпіаді, але вона змагатиметься за “бронзу”.