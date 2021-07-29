#Букви повідомляють розклад змагань.
На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах спорту. 30 липня розпочинаються змагання з легкої атлетики, де від України було заявлено 46 спортсменів. Трьох легкоатлетів – Михайла Гаврилюка, Назара Коваленка та Наталю Пироженко-Чорномаз — відсторонили від участі.
У сьомий день Олімпіади буде розіграно 21 комплект нагород:
- 02:45 — Академічне веслування: чоловіки, жінки (одиночки, вісімка).
- 03:00 — Кульова стрільба: жінки, пістолет, 25 м.
- 04:00 — Велоспорт, ВМХ: чоловіки, жінки.
- 04:30 — Плавання: чоловіки (200 м на спині, 200 м комплексом), жінки (200 м брасом, 100 м вільним стилем).
- 06:00 — Теніс: чоловіки, парний розряд, фінал.
- 07:00 — Стрибки на батуті: жінки, індивідуальні змагання.
- 08:00 — Веслувальний слалом: К-1, чоловіки.
- 08:45 — Стрільба з лука: жіночий індивідуальний турнір.
- 09:30 — Бадмінтон: змішані пари.
- 11:00 — Дзюдо: чоловіки (100+ кг), жінки (78+ кг).
- 12:30 — Фехтування: чоловіки, шпага, команди.
- 13:00 — Легка атлетика: чоловіки, 10000 м.
- 14:00 — Настільний теніс: чоловіки, одиночний розряд.
21 представник від України виступатиме цього дня, 6 із них — легкоатлети. 7 спортсменів боротимуться за медалі (їхні імена виділено):
- Олена Костевич — кульова стрільба, пневматичний пістолет, 25 метрів.
- Андрій Проценко — кваліфікація, стрибки у висоту.
- Микита Нестеренко — кваліфікація, метання диска.
- Богдан Нікішин, Ігор Рейзлін, Анатолій Герей, Роман Свічкар — фехтування на шпагах, командний турнір.
- Єлизавета Каланіна, Яків Хаммо — дзюдо, відбіркові раунди.
- Анна Лисенко — бокс, 1/4 фіналу.
- Анна Письменська, Вікторія Кесарь — кваліфікація, стрибки у воду, трамплін, 3 метри.
- Ольга Саладуха — кваліфікація, потрійний стрибок.
- Владислав Бухов — плавання, відбірковий заплив, 50 метрів вільним стилем.
- Ольга Голодна — кваліфікація, штовхання ядра.
- Катерина Климюк, Аліна Логвиненко, Микита Барабанов, Олександр Погорілко — відбірковий забіг, естафета мікст 4х400 метрів.
- Михайло Романчук, Сергій Фролов — плавання, відбірковий заплив, 1500 метрів вільним стилем.
У перший день українська дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.
25 липня фехтувальник Ігор Рейзлін завоював другу “бронзу” для збірної України.
27 липня медалістами в Токіо-2020 стали Олена Костевич та Олег Омельчук, які здобули третє місце у змішаному командному змаганні в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.
29 липня українець Михайло Романчук виборов бронзову медаль з плавання вільним стилем на дистанції 800 метрів.
На четвертий день українська тенісистка Еліна Світоліна встановила національне олімпійське досягнення – вийшла до півфіналу Токіо-2020 в одиночному розряді. 29 липня першій ракетці України не вдалося вийти у фінал одиночного розряду на Олімпіаді, але вона змагатиметься за “бронзу”.