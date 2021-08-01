У п'ятницю в Токіо стартує десятий день Олімпіади. Учасники розіграють 22 комплекти нагород.

#Букви повідомляють розклад змагань.

2:30 — Кульова стрільба. Чоловіки, гвинтівка, 50 м з трьох положень (Сергій Куліш, Олег Царьков). Чоловіки, пістолет, 25 м.

3:00 — Легка атлетика. Чоловіки — стрибки у довжину. Жінки — 100 м/б.

6:00 — 12:00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в 49er — чоловіки і жінки.

7:00 — 9:30. Бадмінтон, жіночі пари.

9:30 — 12:30. Велоспорт, трек. Жіночий командний спринт.

9:50 — 12:00. Важка атлетика. Жінки — 87 кг.

11:00 — 13:15. Спортивна гімнастика. Чоловіки — опорний стрибок (Ігор Радівілов), кільця. Жінки — вільні вправи.

11:30 — 15:40. Кінний спорт. Триборство, особиста і командна першість.

12:15 — 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 76 кг (Алла Белінська). Греко-римська боротьба – 60 кг, 130 кг.

13:00 — Легка атлетика. Чоловіки — 3000 м/б. Жінки — 5000 м, диск.

13:50 — 16:00. Важка атлетика. Жінки — понад 87 кг.

14:00 — 17:00. Бадмінтон. Чоловіки.

У перший день українська дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.

25 липня фехтувальник Ігор Рейзлін завоював другу “бронзу” для збірної України.

27 липня медалістами в Токіо-2020 стали Олена Костевич та Олег Омельчук, які здобули третє місце у змішаному командному змаганні в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

29 липня українець Михайло Романчук виборов бронзову медаль з плавання вільним стилем на дистанції 800 метрів.