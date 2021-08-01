#Букви повідомляють розклад змагань.
2:30 — Кульова стрільба. Чоловіки, гвинтівка, 50 м з трьох положень (Сергій Куліш, Олег Царьков). Чоловіки, пістолет, 25 м.
3:00 — Легка атлетика. Чоловіки — стрибки у довжину. Жінки — 100 м/б.
6:00 — 12:00. Вітрильний спорт. Медальні гонки в 49er — чоловіки і жінки.
7:00 — 9:30. Бадмінтон, жіночі пари.
9:30 — 12:30. Велоспорт, трек. Жіночий командний спринт.
9:50 — 12:00. Важка атлетика. Жінки — 87 кг.
11:00 — 13:15. Спортивна гімнастика. Чоловіки — опорний стрибок (Ігор Радівілов), кільця. Жінки — вільні вправи.
11:30 — 15:40. Кінний спорт. Триборство, особиста і командна першість.
12:15 — 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба — 76 кг (Алла Белінська). Греко-римська боротьба – 60 кг, 130 кг.
13:00 — Легка атлетика. Чоловіки — 3000 м/б. Жінки — 5000 м, диск.
13:50 — 16:00. Важка атлетика. Жінки — понад 87 кг.
14:00 — 17:00. Бадмінтон. Чоловіки.
У перший день українська дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.
25 липня фехтувальник Ігор Рейзлін завоював другу “бронзу” для збірної України.
27 липня медалістами в Токіо-2020 стали Олена Костевич та Олег Омельчук, які здобули третє місце у змішаному командному змаганні в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.
29 липня українець Михайло Романчук виборов бронзову медаль з плавання вільним стилем на дистанції 800 метрів.
- На четвертий день українська тенісистка Еліна Світоліна встановила національне олімпійське досягнення – вийшла до півфіналу Токіо-2020 в одиночному розряді. 29 липня першій ракетці України не вдалося вийти у фінал одиночного розряду на Олімпіаді, але вона змагатиметься за “бронзу”.