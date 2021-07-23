#Букви повідомляють розклад змагань.
Бадмінтон, груповий етап
3:00, жінки, одиночний розряд
3:00, жінки, парний розряд
3:00, змішаний розряд
4:20, чоловіки, одиночний розряд
5:00, чоловіки, парний розряд
Баскетбол, 3 на 3, груповий етап
4:15, жінки: Росія – Японія
4:40, жінки: Китай – Румунія
5:35, чоловіки: Польща – Латвія
6:00, чоловіки: Китай – Сербія
8:00, жінки: Росія – Китай
8:25, жінки: Румунія – Японія
9:00, чоловіки: Росія – Китай
9:25, чоловіки: Сербія – Нідерланди
11:30, жінки: Італія – Монголія
11:55, жінки: США – Франція
12:40, чоловіки: Латвія – Бельгія
13:05, чоловіки: Японія – Польща
15:00, жінки: Монголія – США
15:25, жінки: Франція – Італія
16:00, чоловіки: Нідерланди – Росія
16:25, чоловіки: Бельгія – Японія
Бокс, кваліфікація, 1/16 фіналу
5:00, жінки, напівлегка вага, 57 кг
5:30, жінки, напівсередню вагу, 69 кг
6:03, чоловіки, напівлегка вага, 57 кг
Микола Буценко (Україна) – Жан Карлос Кайседо (Еквадор) – 6:51
7:24, чоловіки, друга напівсередня вага, 69 кг
Велоспорт, чоловіки
5:00, шосе, групові перегони (розіграш медалей)
Українці: Анатолій Будяк
Водне поло, жінки, кваліфікація
8:00, група А, Канада – Австралія
9:30, група А, ПАР – Іспанія
12:20, група B, Японія – США
13:50, група B, Китай – Росія
Волейбол, чоловіки, кваліфікація
3:00, група А, Італія – Канада
5:05, група B, Бразилія – Туніс
8:20, група B, Росія – Аргентина
10:25, група А, Японія – Венесуела
13:40, група А, Польща – Іран
15:45, група B, США – Франція
Пляжний волейбол
3:00, жінки, група F: Японія – Чехія
4:00, чоловіки, група D: Бразилія – Аргентина
5:00, жінки, група C: Бразилія – Аргентина
6:00, жінки, група A: Канада – Нідерланди
9:00, жінки, група F: Швейцарія – Німеччина
10:00, чоловіки, група A: Росія – Іспанія
11:00, жінки, група A: Швейцарія – Німеччина
14:00, жінки, група C: Канада – Китай
15:00, чоловіки, група D: Нідерланди – США
16:00, чоловіки, група A: Норвегія – Австралія
Гандбол, чоловіки, груповий етап
3:00, група А: Норвегія – Бразилія
5:00, група А: Франція – Аргентина
8:15, група B: Швеція – Бахрейн
10:15, група А: Німеччина – Іспанія
13:30, група B: Португалія – Єгипет
15:30, група B: Данія – Японія
Спортивна гімнастика, чоловіки, кваліфікація
4:00, багатоборство, особиста першість, група 1
8:30, багатоборство, особиста першість, група 2
13:30, багатоборство, особиста першість, група 3
Академічна гребля
2:30, жінки, одинак: втішні заїзди
3:00, чоловіки, одинак: втішні заїзди
3:30, жінки, двійка парна: втішні заїзди
3:40, чоловіки, двійка парна: втішні заїзди
3:50, жінки, двійка орні без керманича: попередні заїзди
4:20, чоловіки, двійка орні без керманича: попередні заїзди
4:50, жінки, двійка парна, легка вага: попередні заїзди
5:20, чоловіки, двійка парна, легка вага: попередні заїзди
5:50, жінки, четвірка орні без керманича: попередні заїзди
6:10, чоловіки, четвірка орні без керманича: попередні заїзди
Дзюдо
Українець Артем Лесюк виступатиме в категорії до 60 кг. Першу сутичку проведе проти Гватемальського дзюдоїста Хосе Рамоса на стадії 1/32 фіналу.
Дар’я Білодід у ваговій категорії до 48 кг розпочне свої виступи зі стадії 1/16 фіналу. Поки суперник невідомий.
5:00, чоловіки, суперлегка вага, 60 кг: попередній раунд
5:10, жінки, суперлегка вага, 48 кг: 1/16 фіналу
5:20, чоловіки, суперлегка вага, 60 кг: 1/16 фіналу
6:20, жінки, суперлегка вага, 48 кг: 1/8 фіналу
6:30, чоловіки, суперлегка вага, 60 кг: 1/8 фіналу
7:20, жінки, суперлегка вага, 48 кг: 1/4 фіналу
7:40, чоловіки, суперлегка вага, 60 кг: 1/4 фіналу
11:00, жінки, суперлегка вага, 48 кг: втішні поєдинки
11:15, чоловіки, суперлегка вага, 60 кг: втішні поєдинки
11:35, жінки, суперлегка вага, 48 кг: 1/2 фіналу
11:50, чоловіки, суперлегка вага, 60 кг: 1/2 фіналу
12:10, жінки, суперлегка вага, 48 кг: поєдинки за 3-є місце
12:30, жінки, суперлегка вага, 48 кг: фінал
12:40, чоловіки, суперлегка вага, 60 кг: поєдинки за 3-є місце
13:00, чоловіки, суперлегка вага, 60 кг: фінал
Кінний спорт, кваліфікація
11:00, виїздки, індивідуальна першість
11:00, виїздки, командна першість:
Плавання, попередні запливи
Софтбол, жінки, груповий етап
4:00, Австралія – Канада
8:30, США – Мексика
14:00, Японія – Італія
Стрільба
2:30, жінки, гвинтівка пневматична, 10 м
7:00, чоловіки, пістолет пневматичний, 10 м
Українці: Павло Коростильов та Олег Омельчук
4:45, жінки, гвинтівка пневматична, 10 м: фінал
9:30, чоловіки, пістолет пневматичний, 10 м: фінал
Стрільба з луку, кваліфікація
3:30, мікст, командна першість: 1/8 фіналу
8:15, мікст, командна першість: 1/4 фіналу
9:31, мікст, командна першість: 1/2 фіналу
10:25, мікст, командна першість: за 3-е місце
10:45, мікст, командна першість: фінал
Теніс
5:00, чоловіки: 1/32 фіналу
5:00, жінки: 1/32 фіналу
Даяна Ястремська (Україна) – Лейла Анні Фернандес (Канада) – 5:00
Еліна Світоліна/Даяна Ястремська (Україна) – Алізе Корне/Фіона Ферро (Франція) – приблизний початок о 8:00
5:00, чоловіки, парний розряд: 1/16 фіналу
5:00, жінки, парний розряд: 1/16 фіналу
Настільний теніс, кваліфікація
3:00, чоловіки, попередній раунд
3:00, жінки, попередній раунд
5:15, змішані пари, 1/8 фіналу
8:15, чоловіки, раунд-I
8:15, жінки, раунд-I
Тхеквондо, кваліфікація
4:00, жінки, до 49 кг: 1/8 фіналу
4:15, чоловіки, до 58 кг: 1/8 фіналу
8:00, жінки, до 49 кг: 1/4 фіналу
8:15, чоловіки, до 58 кг: 1/4 фіналу
10:00, жінки, до 49 кг: 1/2 фіналу
10:15, чоловіки, до 58 кг: 1/2 фіналу
13:00, жінки, до 49 кг: втішні поєдинки
13:15, чоловіки, до 58 кг: втішні поєдинки
14:00, жінки, до 49 кг: поєдинки за 3-е місце
14:15, чоловіки, до 58 кг: поєдинки за 3-е місце
16:00, жінки, до 49 кг: фінал
16:15, чоловіки, до 58 кг: фінал
Важка атлетика, жінки
3:50, 49 кг, група B
7:50, 49 кг, група А
Фехтування, індивідуальна першість
3:00, жінки, шпага: 1/32 фіналу
1/32 фіналу: Олена Кривицька (Україна) – Рената Кнапік-Мязга (Польща) – 4:55
3:55, чоловіки, шабля: 1/32 фіналу
4:50, жінки, шпага: 1/16 фіналу
5:45, чоловіки, шабля: 1/16 фіналу
6:40, жінки, шпага: 1/8 фіналу
7:35, чоловіки, шабля: 1/8 фіналу
8:30, жінки, шпага: 1/4 фіналу
9:25, чоловіки, шабля: 1/4 фіналу
12:00, жінки, шпага: 1/2 фіналу
12:45, чоловіки, шабля: 1/2 фіналу
13:30, жінки, шпага: матч за 3-є місце
14:15, чоловіки, шабля: матч за 3-є місце
15:00, жінки, шпага: фінал
15:45, чоловіки, шабля: фінал
Футбол, жінки, груповий етап
10:30, група Е: Чилі – Канада
11:00, група F: Китай – Замбія
11:30, група G: Швеція – Австралія
13:30, група Е: Японія – Великобританія
14:00, група F: Нідерланди – Бразилія
14:30, група G: Нова Зеландія – США
Хокей на траві, груповий етап
3:30, чоловіки, група А: Японія – Австралія
4:00, чоловіки, група А: Нова Зеландія – Індія
5:45, чоловіки, група B: Нідерланди – Бельгія
6:00, чоловіки, група А: Аргентина – Іспанія
12:30, чоловіки, група B: Великобританія – ПАР
13:00, чоловіки, група B: Канада – Німеччина
14:45, жінки, група А: Нідерланди – Індія
15:15, жінки, група А: Ірландія – ПАР
Після Олімпіади стартують Паралімпійські ігри-2020: вони проходитимуть з 24 серпня по 5 вересня.
У середу в Токіо стартували змагання зі софтболу.
- Міжнародний Олімпійський комітет прийняв рішення про зміну олімпійського девізу. Зокрема, члени комітету вирішили додати до девізу слово “разом”. Новий девіз звучить так: “Швидше, вище, сильніше – разом” (Faster, Higher, Stronger – Together).