В суботу, 24 липня, на Олімпійських іграх в Токіо відбудуться змагання у 23 випадах спорту. Учасники розіграють 11 комплектів нагород.

#Букви повідомляють розклад змагань.

Бадмінтон, груповий етап

3:00, жінки, одиночний розряд

3:00, жінки, парний розряд

3:00, змішаний розряд

4:20, чоловіки, одиночний розряд

5:00, чоловіки, парний розряд

Баскетбол, 3 на 3, груповий етап

4:15, жінки: Росія – Японія

4:40, жінки: Китай – Румунія

5:35, чоловіки: Польща – Латвія

6:00, чоловіки: Китай – Сербія

8:00, жінки: Росія – Китай

8:25, жінки: Румунія – Японія

9:00, чоловіки: Росія – Китай

9:25, чоловіки: Сербія – Нідерланди

11:30, жінки: Італія – ​​Монголія

11:55, жінки: США – Франція

12:40, чоловіки: Латвія – Бельгія

13:05, чоловіки: Японія – Польща

15:00, жінки: Монголія – ​​США

15:25, жінки: Франція – Італія

16:00, чоловіки: Нідерланди – Росія

16:25, чоловіки: Бельгія – Японія

Бокс, кваліфікація, 1/16 фіналу

5:00, жінки, напівлегка вага, 57 кг

5:30, жінки, напівсередню вагу, 69 кг

6:03, чоловіки, напівлегка вага, 57 кг

Микола Буценко (Україна) – Жан Карлос Кайседо (Еквадор) – 6:51

7:24, чоловіки, друга напівсередня вага, 69 кг

Велоспорт, чоловіки

5:00, шосе, групові перегони (розіграш медалей)

Українці: Анатолій Будяк

Водне поло, жінки, кваліфікація

8:00, група А, Канада – Австралія

9:30, група А, ПАР – Іспанія

12:20, група B, Японія – США

13:50, група B, Китай – Росія

Волейбол, чоловіки, кваліфікація

3:00, група А, Італія – ​​Канада

5:05, група B, Бразилія – ​​Туніс

8:20, група B, Росія – Аргентина

10:25, група А, Японія – Венесуела

13:40, група А, Польща – Іран

15:45, група B, США – Франція

Пляжний волейбол

3:00, жінки, група F: Японія – Чехія

4:00, чоловіки, група D: Бразилія – ​​Аргентина

5:00, жінки, група C: Бразилія – ​​Аргентина

6:00, жінки, група A: Канада – Нідерланди

9:00, жінки, група F: Швейцарія – Німеччина

10:00, чоловіки, група A: Росія – Іспанія

11:00, жінки, група A: Швейцарія – Німеччина

14:00, жінки, група C: Канада – Китай

15:00, чоловіки, група D: Нідерланди – США

16:00, чоловіки, група A: Норвегія – Австралія

Гандбол, чоловіки, груповий етап

3:00, група А: Норвегія – Бразилія

5:00, група А: Франція – Аргентина

8:15, група B: Швеція – Бахрейн

10:15, група А: Німеччина – Іспанія

13:30, група B: Португалія – ​​Єгипет

15:30, група B: Данія – Японія

Спортивна гімнастика, чоловіки, кваліфікація

4:00, багатоборство, особиста першість, група 1

8:30, багатоборство, особиста першість, група 2

13:30, багатоборство, особиста першість, група 3

Академічна гребля

2:30, жінки, одинак: втішні заїзди

3:00, чоловіки, одинак: втішні заїзди

3:30, жінки, двійка парна: втішні заїзди

3:40, чоловіки, двійка парна: втішні заїзди

3:50, жінки, двійка орні без керманича: попередні заїзди

4:20, чоловіки, двійка орні без керманича: попередні заїзди

4:50, жінки, двійка парна, легка вага: попередні заїзди

5:20, чоловіки, двійка парна, легка вага: попередні заїзди

5:50, жінки, четвірка орні без керманича: попередні заїзди

6:10, чоловіки, четвірка орні без керманича: попередні заїзди

Дзюдо

Українець Артем Лесюк виступатиме в категорії до 60 кг. Першу сутичку проведе проти Гватемальського дзюдоїста Хосе Рамоса на стадії 1/32 фіналу.

Дар’я Білодід у ваговій категорії до 48 кг розпочне свої виступи зі стадії 1/16 фіналу. Поки суперник невідомий.

5:00, чоловіки, суперлегка вага, 60 кг: попередній раунд

5:10, жінки, суперлегка вага, 48 кг: 1/16 фіналу

5:20, чоловіки, суперлегка вага, 60 кг: 1/16 фіналу

6:20, жінки, суперлегка вага, 48 кг: 1/8 фіналу

6:30, чоловіки, суперлегка вага, 60 кг: 1/8 фіналу

7:20, жінки, суперлегка вага, 48 кг: 1/4 фіналу

7:40, чоловіки, суперлегка вага, 60 кг: 1/4 фіналу

11:00, жінки, суперлегка вага, 48 кг: втішні поєдинки

11:15, чоловіки, суперлегка вага, 60 кг: втішні поєдинки

11:35, жінки, суперлегка вага, 48 кг: 1/2 фіналу

11:50, чоловіки, суперлегка вага, 60 кг: 1/2 фіналу

12:10, жінки, суперлегка вага, 48 кг: поєдинки за 3-є місце

12:30, жінки, суперлегка вага, 48 кг: фінал

12:40, чоловіки, суперлегка вага, 60 кг: поєдинки за 3-є місце

13:00, чоловіки, суперлегка вага, 60 кг: фінал

Кінний спорт, кваліфікація

11:00, виїздки, індивідуальна першість

11:00, виїздки, командна першість:

Плавання, попередні запливи

Софтбол, жінки, груповий етап

4:00, Австралія – ​​Канада

8:30, США – Мексика

14:00, Японія – Італія

Стрільба

2:30, жінки, гвинтівка пневматична, 10 м

7:00, чоловіки, пістолет пневматичний, 10 м

Українці: Павло Коростильов та Олег Омельчук

4:45, жінки, гвинтівка пневматична, 10 м: фінал

9:30, чоловіки, пістолет пневматичний, 10 м: фінал

Стрільба з луку, кваліфікація

3:30, мікст, командна першість: 1/8 фіналу

8:15, мікст, командна першість: 1/4 фіналу

9:31, мікст, командна першість: 1/2 фіналу

10:25, мікст, командна першість: за 3-е місце

10:45, мікст, командна першість: фінал

Теніс

5:00, чоловіки: 1/32 фіналу

5:00, жінки: 1/32 фіналу

Даяна Ястремська (Україна) – Лейла Анні Фернандес (Канада) – 5:00

Еліна Світоліна/Даяна Ястремська (Україна) – Алізе Корне/Фіона Ферро (Франція) – приблизний початок о 8:00

5:00, чоловіки, парний розряд: 1/16 фіналу

5:00, жінки, парний розряд: 1/16 фіналу

Настільний теніс, кваліфікація

3:00, чоловіки, попередній раунд

3:00, жінки, попередній раунд

5:15, змішані пари, 1/8 фіналу

8:15, чоловіки, раунд-I

8:15, жінки, раунд-I

Тхеквондо, кваліфікація

4:00, жінки, до 49 кг: 1/8 фіналу

4:15, чоловіки, до 58 кг: 1/8 фіналу

8:00, жінки, до 49 кг: 1/4 фіналу

8:15, чоловіки, до 58 кг: 1/4 фіналу

10:00, жінки, до 49 кг: 1/2 фіналу

10:15, чоловіки, до 58 кг: 1/2 фіналу

13:00, жінки, до 49 кг: втішні поєдинки

13:15, чоловіки, до 58 кг: втішні поєдинки

14:00, жінки, до 49 кг: поєдинки за 3-е місце

14:15, чоловіки, до 58 кг: поєдинки за 3-е місце

16:00, жінки, до 49 кг: фінал

16:15, чоловіки, до 58 кг: фінал

Важка атлетика, жінки

3:50, 49 кг, група B

7:50, 49 кг, група А

Фехтування, індивідуальна першість

3:00, жінки, шпага: 1/32 фіналу

1/32 фіналу: Олена Кривицька (Україна) – Рената Кнапік-Мязга (Польща) – 4:55

3:55, чоловіки, шабля: 1/32 фіналу

4:50, жінки, шпага: 1/16 фіналу

5:45, чоловіки, шабля: 1/16 фіналу

6:40, жінки, шпага: 1/8 фіналу

7:35, чоловіки, шабля: 1/8 фіналу

8:30, жінки, шпага: 1/4 фіналу

9:25, чоловіки, шабля: 1/4 фіналу

12:00, жінки, шпага: 1/2 фіналу

12:45, чоловіки, шабля: 1/2 фіналу

13:30, жінки, шпага: матч за 3-є місце

14:15, чоловіки, шабля: матч за 3-є місце

15:00, жінки, шпага: фінал

15:45, чоловіки, шабля: фінал

Футбол, жінки, груповий етап

10:30, група Е: Чилі – Канада

11:00, група F: Китай – Замбія

11:30, група G: Швеція – Австралія

13:30, група Е: Японія – Великобританія

14:00, група F: Нідерланди – Бразилія

14:30, група G: Нова Зеландія – США

Хокей на траві, груповий етап

3:30, чоловіки, група А: Японія – Австралія

4:00, чоловіки, група А: Нова Зеландія – Індія

5:45, чоловіки, група B: Нідерланди – Бельгія

6:00, чоловіки, група А: Аргентина – Іспанія

12:30, чоловіки, група B: Великобританія – ПАР

13:00, чоловіки, група B: Канада – Німеччина

14:45, жінки, група А: Нідерланди – Індія

15:15, жінки, група А: Ірландія – ПАР

Після Олімпіади стартують Паралімпійські ігри-2020: вони проходитимуть з 24 серпня по 5 вересня.

У середу в Токіо стартували змагання зі софтболу.