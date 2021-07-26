#Букви повідомляють розклад змагань.
На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах спорту. У четвертий день пройдуть змагання із 14 видів спорту, буде розіграно 23 комплекти нагород. Змагатимуться 11 українських спортсменів.
Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на 27 липня:
В 4-й день буде розіграно 22 комплекти медалей:
- 00:45 — Тріатлон, жінки
- 04:43 — Плавання, чоловіки, 200 м в/с, 100 м на спині
- 04:51 — Плавання, жінки, 100 м на спині, 100 м брас
- 05:00 — Кульова стрільба, змішані команди, пістолет, 10 м
- 08:15 — Серфінг, чоловіки, жінки
- 09:00 — Велоспорт, маунтінбайк, жінки
- 09:00 — Стрибки у воду. Синхронні стрибки, 10 м, жінки
- 09:15 — Кульова стрільба. Змішані команди, гвинтівка, 10 м
- 09:50 — Важка атлетика. Жінки, до 59 кг
- 10:15 — Гребля на байдарках і каное. К-1 слалом, жінки
- 11:00 — Дзюдо, чоловіки, до 81 кг, жінки, до 63 кг
- 11:30 — Кінний спор, команди, виїздки
- 12:30 — Фехтування, жіноча шпага, команди
- 13:45 — Спортивна гімнастика, команди, багатоборство, жінки
- 13:50 — Важка атлетика, жінки, до 64 кг
- 14:00 — Софтбол, фінальний матч
- 14.40 — Тхеквондо, чоловіки, понад 80 кг, жінки, понад 67 кг
Українці, які змагатимуться в 4-й день Олімпійських ігор:
- Олег Омельчук та Олена Костевич, кульова стрільба, змішані команди, пістолет, 10 м.
- Артем Почтарев, бадмінтон, груповий етап, чоловіки.
- Лідія Січенікова, стрільба з лука, жінки, особисті змагання, 1/32 фіналу
- Вікторія Ус, гребля на байдарках і каное. К-1 слалом, жінки, півфінал
- Анна Лисенко, бокс, жінки, 69 кг. 1/8 фіналу
- Яна Беломоїна, велоспорт, маутінбайк.
- Еліна Світоліна, теніс, жінки, 1/8 фіналу.
- Сергій Шевцов, плавання, чоловіки, 100 м в/с, кваліфікація.
- Михайло Романчук та Сергій Фролов, плавання, чоловіки, 800 м в/с, кваліфікація.
Нагадаємо, за день до старту на Олімпіаді-2020 українську тріатлоністку Юлію Єлістратову відсторонили від змагань.
В перший день українська дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх-2020 в Токіо. А 25 липня фехтувальник Ігор Рейзлін завоював “бронзу” для збірної України.