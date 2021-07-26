На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах спорту. У четвертий день пройдуть змагання із 14 видів спорту, буде розіграно 23 комплекти нагород. Змагатимуться 11 українських спортсменів.

Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на 27 липня:

В 4-й день буде розіграно 22 комплекти медалей:

00:45 — Тріатлон, жінки

— Тріатлон, жінки 04:43 — Плавання, чоловіки, 200 м в/с, 100 м на спині

— Плавання, чоловіки, 200 м в/с, 100 м на спині 04:51 — Плавання, жінки, 100 м на спині, 100 м брас

— Плавання, жінки, 100 м на спині, 100 м брас 05:00 — Кульова стрільба, змішані команди, пістолет, 10 м

— Кульова стрільба, змішані команди, пістолет, 10 м 08:15 — Серфінг, чоловіки, жінки

— Серфінг, чоловіки, жінки 09:00 — Велоспорт, маунтінбайк, жінки

Велоспорт, маунтінбайк, жінки 09:00 — Стрибки у воду. Синхронні стрибки, 10 м, жінки

Стрибки у воду. Синхронні стрибки, 10 м, жінки 09:15 — Кульова стрільба. Змішані команди, гвинтівка, 10 м

Кульова стрільба. Змішані команди, гвинтівка, 10 м 09:50 — Важка атлетика. Жінки, до 59 кг

Важка атлетика. Жінки, до 59 кг 10:15 — Гребля на байдарках і каное. К-1 слалом, жінки

Гребля на байдарках і каное. К-1 слалом, жінки 11:00 — Дзюдо, чоловіки, до 81 кг, жінки, до 63 кг

Дзюдо, чоловіки, до 81 кг, жінки, до 63 кг 11:30 — Кінний спор, команди, виїздки

Кінний спор, команди, виїздки 12:30 — Фехтування, жіноча шпага, команди

Фехтування, жіноча шпага, команди 13:45 — Спортивна гімнастика, команди, багатоборство, жінки

Спортивна гімнастика, команди, багатоборство, жінки 13:50 — Важка атлетика, жінки, до 64 кг

Важка атлетика, жінки, до 64 кг 14:00 — Софтбол, фінальний матч

Софтбол, фінальний матч 14.40 — Тхеквондо, чоловіки, понад 80 кг, жінки, понад 67 кг

Українці, які змагатимуться в 4-й день Олімпійських ігор:

Олег Омельчук та Олена Костевич, кульова стрільба, змішані команди, пістолет, 10 м.

Артем Почтарев, бадмінтон, груповий етап, чоловіки.

Лідія Січенікова, стрільба з лука, жінки, особисті змагання, 1/32 фіналу

Вікторія Ус, гребля на байдарках і каное. К-1 слалом, жінки, півфінал

Анна Лисенко, бокс, жінки, 69 кг. 1/8 фіналу

Яна Беломоїна, велоспорт, маутінбайк.

Еліна Світоліна, теніс, жінки, 1/8 фіналу.

Сергій Шевцов, плавання, чоловіки, 100 м в/с, кваліфікація.

Михайло Романчук та Сергій Фролов, плавання, чоловіки, 800 м в/с, кваліфікація.