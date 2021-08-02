У вівторок в Токіо стартує 11-й день Олімпіади. Учасники розіграють 28 комплектів нагород у 9-ти видах спорту.

#Букви повідомляють розклад змагань.

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах спорту. 2 серпня троє українських спортсменів змагатимуться за медалі.

В 11-й день Олімпіади буде розіграно 28 комплектів нагород:

03:00 — Легка атлетика: чоловіки (400 м з/б), жінки (стрибки в довжину).

03:30 — Гребля на байдарках і каное: чоловіки (К-1 1000 м, С-2 1000 м), жінки (К-1 200 м, К-2 500 м).

07:00 — Бокс: жінки (до 57 кг).

08:30 — Вітрильний спорт: медальні гонки, Finn (чоловіки), Nacra 17, 49er (чоловіки і жінки).

09:00 — Стрибки у воду: чоловіки, 3 м, індивідуальні стрибки.

09:30 — Велоспорт, трек: чоловіки (командний спринт), жінки (гонка переслідування).

11:00 — Бокс: чоловіки (до 69 кг).

11:00 — Спортивна гімнастика: чоловіки (бруси, перекладина), жінки (колода).

12:15 — Спортивна боротьба: жінки (до 68 кг), чоловіки (греко-римська боротьба до 77 кг, до 97 кг).

13.00 — Легка атлетика: чоловіки (стрибки з жердиною), жінки (200 м, 800 м, метання молота).

13:50 — Важка атлетика: (чоловіки, до 109 кг).

14 українських спортсменів виступатимуть у Токіо в цей день:

Павло Алтухов, Дмитро Янчук — веслування на каное, півфінал; 1000 метрів, двійка.

Тетяна Мельник — біг на 400 метрів, відбірковий забіг.

Марина Бех-Романчук — стрибки в довжину, фінал.

— стрибки в довжину, фінал. Сергій Смелик — біг на 200 метрів, відбірковий забіг.

Ірина Коляденко — вільна боротьба, 1/8 фіналу, до 62 кг.

Парвіз Насібов — греко-римська боротьба, 1/8 фіналу, до 67 кг.

Жан Беленюк — греко-римська боротьба, 1/8 фіналу, до 87 кг.

Петро Пахнюк — спортивна гімнастика, фінал, вправи на паралельних брусах.

— спортивна гімнастика, фінал, вправи на паралельних брусах. Олександр Продан — кінний спорт, стрибки, кваліфікація.

Марта Федіна, Анастасія Савчук — артистичне плавання, кваліфікація; дует, технічна програма.

Ігор Мусієнко — штовхання ядра, кваліфікація.

Алла Черкасова — вільна боротьба до 68 кг, відбіркові раунди та фінали (змагання за “бронзу).

Імена спортсменів, що змагатимуться за медалі на змаганнях 3 серпня, виділені жирним шрифтом.

Наразі українські спортсмени вже здобули 5 бронзових та 1 срібну нагороду.

У перший день українська дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала бронзову медаль.

25 липня фехтувальник Ігор Рейзлін завоював другу “бронзу” для збірної України.

27 липня бронзовими медалістами в Токіо-2020 стали Олена Костевич та Олег Омельчук.

29 липня українець Михайло Романчук виборов бронзову медаль з плавання вільним стилем на дистанції 800 метрів.

1 серпня Романчук виборов для України срібну нагороду (плавання на дистанції 1500 метрів вільним стилем).

На четвертий день українська тенісистка Еліна Світоліна встановила національне олімпійське досягнення – вийшла до півфіналу Токіо-2020 в одиночному розряді. Першій ракетці України не вдалося вийти у фінал одиночного розряду на Олімпіаді, але вона змагалася за “бронзу” і здобула її 31 липня.