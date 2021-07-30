#Букви повідомляють розклад змагань.
На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах спорту.
У восьмий день Олімпіади буде розіграно 26 комплектів медалей із 14 видів спорту:
- 01:30 – Тріатлон: естафета мікст
- 03:00 – Легка атлетика: кваліфікаційні змагання (змагатимуться Вікторія Ткачук, Анна Рижикова, Марія Миколенко, Наталія Семенова)
- 04:30 – Плавання: фінали та відбіркові запливи (змагатиметься Владислав Бухов)
- 06:00 – Вітрильний спорт: відбіркові змагання
- 06:00 – Бокс: відбіркові бої та фінал
- 06:00 – Бейсбол: груповий етап. Японія – Мексика
- 07:30 – Стрибки на батуті: фінал (може змагатись Микола Просторов)
- 09:00 – Теніс: фінали та матчі за третє місце (гратиме Еліна Світоліна)
- 09:00 – Стрибки у воду: півфінал (жінки, 3-метровий трамплін)
- 10:00 – Стрільба кульова: фінал
- 10:25 – Волейбол: груповий раунд. Сербія – Бразилія
- 11:00 – Дзюдо: команди мікст, фінал
- 14:00 – Важка атлетика: фінал
- 13:00 – Легка атлетика: кваліфікації та фінали (змагатиметься Владислав Мазур)
- 15:00 – Баскетбол: груповий етап. США – Чехія
Серед українських спортсменів на “бронзу” завтра претендуватиме перша ракетка України Еліна Світоліна. Її матч розпочнеться не раніше 10:00 за київським часом.
У перший день українська дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.
25 липня фехтувальник Ігор Рейзлін завоював другу “бронзу” для збірної України.
27 липня медалістами в Токіо-2020 стали Олена Костевич та Олег Омельчук, які здобули третє місце у змішаному командному змаганні в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.
29 липня українець Михайло Романчук виборов бронзову медаль з плавання вільним стилем на дистанції 800 метрів.
- На четвертий день українська тенісистка Еліна Світоліна встановила національне олімпійське досягнення – вийшла до півфіналу Токіо-2020 в одиночному розряді. 29 липня першій ракетці України не вдалося вийти у фінал одиночного розряду на Олімпіаді, але вона змагатиметься за “бронзу”.