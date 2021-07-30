У суботу в Токіо стартує сьомий день Олімпіади. Учасники розіграють 26 комплектів нагород у 14-ти видах спорту.

#Букви повідомляють розклад змагань.

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах спорту.

У восьмий день Олімпіади буде розіграно 26 комплектів медалей із 14 видів спорту:

01:30 – Тріатлон : естафета мікст

03:00 – Легка атлетика : кваліфікаційні змагання (змагатимуться Вікторія Ткачук, Анна Рижикова, Марія Миколенко, Наталія Семенова)

04:30 – Плавання : фінали та відбіркові запливи (змагатиметься Владислав Бухов)

06:00 – Вітрильний спорт : відбіркові змагання

06:00 – Бокс : відбіркові бої та фінал

06:00 – Бейсбол : груповий етап. Японія – Мексика

07:30 – Стрибки на батуті : фінал (може змагатись Микола Просторов)

09:00 – Теніс : фінали та матчі за третє місце (гратиме Еліна Світоліна)

09:00 – Стрибки у воду : півфінал (жінки, 3-метровий трамплін)

10:00 – Стрільба кульова : фінал

10:25 – Волейбол : груповий раунд. Сербія – Бразилія

11:00 – Дзюдо : команди мікст, фінал

14:00 – Важка атлетика : фінал

13:00 – Легка атлетика : кваліфікації та фінали (змагатиметься Владислав Мазур)

15:00 – Баскетбол: груповий етап. США – Чехія

Серед українських спортсменів на “бронзу” завтра претендуватиме перша ракетка України Еліна Світоліна. Її матч розпочнеться не раніше 10:00 за київським часом.

У перший день українська дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.

25 липня фехтувальник Ігор Рейзлін завоював другу “бронзу” для збірної України.

27 липня медалістами в Токіо-2020 стали Олена Костевич та Олег Омельчук, які здобули третє місце у змішаному командному змаганні в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

29 липня українець Михайло Романчук виборов бронзову медаль з плавання вільним стилем на дистанції 800 метрів.