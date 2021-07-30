#Букви повідомляють розклад змагань.

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах спорту. 

У восьмий день Олімпіади буде розіграно 26 комплектів медалей із 14 видів спорту:

  • 01:30 – Тріатлон: естафета мікст
  • 03:00 – Легка атлетика: кваліфікаційні змагання (змагатимуться Вікторія Ткачук, Анна Рижикова, Марія Миколенко, Наталія Семенова)
  • 04:30 – Плавання: фінали та відбіркові запливи (змагатиметься Владислав Бухов)
  • 06:00 – Вітрильний спорт: відбіркові змагання
  • 06:00 – Бокс: відбіркові бої та фінал
  • 06:00 – Бейсбол: груповий етап. Японія – Мексика
  • 07:30 – Стрибки на батуті: фінал (може змагатись Микола Просторов)
  • 09:00 – Теніс: фінали та матчі за третє місце (гратиме Еліна Світоліна)
  • 09:00 – Стрибки у воду: півфінал (жінки, 3-метровий трамплін)
  • 10:00 – Стрільба кульова: фінал
  • 10:25 – Волейбол: груповий раунд. Сербія – Бразилія
  • 11:00 – Дзюдо: команди мікст, фінал
  • 14:00 – Важка атлетика: фінал
  • 13:00 – Легка атлетика: кваліфікації та фінали (змагатиметься Владислав Мазур)
  • 15:00 – Баскетбол: груповий етап. США – Чехія

Серед українських спортсменів на “бронзу” завтра претендуватиме перша ракетка України Еліна Світоліна. Її матч розпочнеться не раніше 10:00 за київським часом.

У перший день українська дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.

25 липня фехтувальник Ігор Рейзлін завоював другу “бронзу” для збірної України.

27 липня медалістами в Токіо-2020 стали Олена Костевич та Олег Омельчук, які здобули третє місце у змішаному командному змаганні в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

29 липня українець Михайло Романчук виборов бронзову медаль з плавання вільним стилем на дистанції 800 метрів.