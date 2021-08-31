На сьомий день Паралімпіади-2020 Україна тримається на восьмому місці за кількістю золотих нагород та на четвертому за загальним медальним заліком. 31 серпня українська збірна змагатиметься у шести видах спорту.

Про це повідомляє “Суспільне“.

Так, 11 паралімпійців нашої збірної змагатимуться у попередніх запливах на різних дистанціях. Сьогодні ж вони матимуть змогу поборотися за медалі. Початок перших запливів о 03:17 за Києвом.

У легкій атлетиці змагатимуться сім представників України: це біг на 100 і 400 метрів та штовхання ядра.

Штовхання ядра та біг на 400 метрів: початок ранкової та вечірньої сесії – о 03:30 та о 13:00 відповідно.

Також сьогодні українські параатлети гратимуть у голбол із командою США. Початок чвертьфіналу об 11:00.

Розклад виступів українців на Паралімпіаді-2020:

03:17. Плавання: Ілля Яременко, Максим Веракса (попередній заплив, 100 метрів вільним стилем, клас S12).

03:24. Плавання: Ярина Матло (попередній заплив, 100 метрів вільним стилем, клас S12).

03:28. Плавання: Василь Крайник (попередній заплив, комплексне плавання на 200 метрів, клас SM14).

03:30. Кульова стрільба: Ірина Ляху (кваліфікація, 10 метрів, пневматичний пістолет, клас SH1).

03:56. Плавання: Юрій Дворський (попередній заплив, 50 метрів брасом, клас SB2).

04:00. Настільний теніс: Україна – Італія (Лев Кац, Іван Май; 1/16 фіналу, клас 9-10).

04:07. Плавання: Ольга Свідерська, Марина Вербова (попередній заплив, 50 метрів брасом, клас SB3).

04:16. Плавання: Євгеній Богодайко (попередній заплив, 50 метрів вільним стилем, клас S7).

04:19. Плавання: Андрій Трусов (попередній заплив, 50 метрів вільним стилем, клас S7).

04:26. Плавання: Єлизавета Мерешко (попередній заплив, 100 метрів вільним стилем, клас S7).

04:33. Плавання: Максим Крипак (попередній заплив, 100 метрів батерфляєм, клас S10).

04:38. Легка атлетика: біг на 100 метрів. Лейла Аджаметова (попередній забіг, клас Т13).

05:36. Легка атлетика: біг на 400 метрів. Оксана Ботурчук (клас Т12). Фінал.

06:00. Кульова стрільба: Олексій Денисюк (кваліфікація, 10 метрів, пневматичний пістолет, клс SH1).

07:47. Велоспорт: Єгор Дементьєв (гонка з роздільним стартом, клас C5). Фінал.

11:00. Голбол: Україна – США (Віталій Гапоненко, Родіон Жигалін, Василь Олійник, Антон Стрельчик, Олександр Топорков, Євгеній Циганенко; чвертьфінал).

13:05. Легка атлетика: штовхання ядра. Максим Коваль, Олександр Яровий (клас F20). Фінал.

13:30. Настільний теніс: Чехія – Україна (Василь Петрунів, Олександр Єзик; клас 3).

14:38. Легка атлетика: біг на 400 метрів. Юлія Шуляр (клас Т20). Фінал.

15:45. Легка атлетика: біг на 400 метрів. Аліна Терех, Наталія Кобзар (клас Т37). Фінал.