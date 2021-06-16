Десять народних депутатів від "Голосу" заявили про створення власного об'єднання та оголосили недовіру голові фракції Ярославу Железняку.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідну заяву оголосила з парламентської трибуни нардеп Олександра Устінова.

Крім неї, до складу окремого об’єднання під назвою “Справедливість” увійшли нардепи від “Голосу”: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталія Піпа, Ольга Стефанишина, Володимир Цабаль, Андрій Шараськін, Ярослав Юрчишин.

Вказані нардепи створили об’єднання, водночас залишаючись у складі фракції.

Згідно із заявою, “червоною лінією” для 10 депутатів стало вчорашнє голосування їхніх колег по фракції за включення в порядок денний законопроєктів щодо застосування закону про українську мову в кіно.

“Вчора керівництво нашої партії та фракції фактично перетнуло червону лінію і зрадило інтересам своїх виборців та українців. Вони голосували за русифікацію, коли обіцяли захищати українську мову та культуру. Тому ми, 10 народних депутатів, а це половина парламентської фракції “Голосу”, хочемо заявити про створення окремого об’єднання “Справедливість”, – наголосила Устінова.

Вона зазначила, що фракція “Голосу” “вже п’ять місяців як не існує у Верховній Раді, а її керівництво не представляє інтересів навіть половини партійців і депутатів ВР”.

“Більшість керівництва зрадила своїм цінностям, які ми декларували на виборах, і принципам, за якими ми обіцяли працювати. Саме тому ми, половина парламентської фракції, об’єдналися в групу “Справедливість”, щоб і надалі відстоювати інтереси українців, а не керівництва партії, фракції чи окремих олігархів”, – заявила Устінова.

Нардепи звинуватили керівництво фракції і партії в “кулуарних договорняках” і “дерибані”. Згідно із заявою, керівництво “діє у власних інтересах, а не в інтересах виборців і партійців”.

“Ми вважаємо неприпустимою підтримку нашою партією дерибанів столичної землі, за що зараз змушують голосувати депутатів Київради від “Голосу”. Вони крадуть парки, дитячі майданчики, спортивні майданчики замість того, щоб захищати їх від забудовників. А ми обіцяли захищати інтереси людей, а не окремих забудовників. Ми вважаємо неприпустимим знищення антикорупційних органів. А саме задля цього був зареєстрований законопроєкт керівництвом нашої партії і фракції – щоб забрати можливість у НАЗК перевіряти партійні фінанси. А знаєте чому? Тому що були питання до того, куди витрачаються фінанси керівництвом нашої партії, куди йде державне фінансування у понад 70 млн грн щороку… На жаль, керівництво партії та фракції пов’язло в кулуарних договорняках. Ми не будемо ховати очі і відмовчуватися, поки наші колеги займаються дерибанами і договорняками”, – повідомила Устінова.

На фоні вчорашнього скандального голосування 10 нардепів від “Голосу” оголосили недовіру керівнику фракції Ярославу Железняку.

“Вчора керівництво партії і фракції показало своє реальне обличчя. Вони голосували за русифікацію замість захисту української мови і культури. Саме тому ми, половина фракції “Голосу”, висловлюємо недовіру керівнику фракції Ярославу Железняку, який порушує закон і положення про фракцію й вже понад три місяці не скликає засідання фракції. Навіть на вимогу більшості народних депутатів у фракції”, – оголосила Устінова.

Вона уточнила, що 10 нардепів також ініціюють “виключення Кіри Рудик (із нардепів, – ред.), яка прогулює 60% засідань”.

Розкол у “Голосі”

29 серпня 2019 року у парламенті була створена фракція “Голос”. Фракцію очолив тодішній голова партії “Голос”, співак Святослав Вакарчук. У березні 2020 року Святослав Вакарчук залишив посаду керівника партії “Голос”. Партію очолила депутатка Кіра Рудик. У червні Вакарчук оголосив про складання депутатських повноважень.

В березні 2021 року нардеп від “Голосу” Ярослав Юрчишин заявив, що йому нібито зробили попередження про виключення з партії. Однак пресслужба “Голосу” заперечила виключення Юрчишина.

Згодом в інтерв’ю #Буквам Юрчишин заявив, що в партії підозрюють тісну співпрацю керівництва з Офісом президента і звинуватив голову партії Кіру Рудик в узурпації влади.

29 березня 10 з 20 народних депутатів парламентської фракції “Голосу” виступили із заявою, у якій розкритикували дії очільників партії за “відхід від демократичних та антиолігархічних принципів” та запропонували зміну керівництва та статуту.

26 квітня член партії та кандидат в мери Києва від політсили Сергій Притула заявив, що бачить себе очільником “Голосу”. Рудик розкритикувала його за цю заяву. Вона акцентувала, що це важка робота, а не “виступи в клубах”.