Так, у пресслужбі СБУ повідомили, що мова йде про можливе “розкрадання коштів”.

Слідчі підозрюють посадовців меморіального комплексу “у розкраданні коштів, виділених на реконструкцію об’єкта” (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – “Зловживання владою або службовим становищем”).

“Задокументовано, що керівництво Музею уклало договори на майже 150 мільйонів гривень на роботи із реконструкції та благоустрою об’єктів меморіального комплексу. Підрядникам був перерахований аванс у розмірі 80% від суми договору, що склало 111 млн грн. Однак правоохоронці з’ясували, що у встановлені угодами терміни роботи фактично не проводились. Натомість більшість отриманих підрядником бюджетних коштів було витрачено не на цілі, які прописані у відповідних договорах”, – сказано в повідомленні.

Слідчі дії проводить Головне управління Національної поліції в Києві, під процесуальним керівництвом столичної прокуратури. Співробітники СБУ залучені слідчими для оперативного супроводу.

У пресслужбі столичної поліції поінформували, що обшуки проводяться “на підставі постанови слідчого судді Голосіївського районного суду Києва”.

Вони відбуваються в службових приміщеннях Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музеї Революції Гідності, компанії-генпідрядника і “за місцем проживання відповідних посадових осіб”.

“У ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2018 року Національним Меморіальним комплексом Героїв Небесної Сотні – Музеєм Революції Гідності укладено договір генпідряду на виконання будівельних робіт з ТОВ та перераховано на його рахунок авансовий платіж у розмірі більше 111 млн гривень для виконання будівельних робіт. На даний час роботи на вказаному об’єкті не виконуються. Згідно з актом ревізії, на казначейському рахунку підрядника залишок коштів по об’єкту, станом на березень 2020 року, складав 9 878 517 гривень. Також виявлено фінансові порушення і в музеї Революції Гідності, що призвело до збитків на суму майже 4 млн гривень”, – йдеться в повідомленні НПУ.

Зараз слідчі поліції проводять обшуки з метою “фіксації відомостей про обставини скоєння кримінальних злочинів і отримання інших доказів у кримінальному провадженні”.

Досудове розслідування триває.