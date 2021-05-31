Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян подав у Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) заяву проти президента Володимира Зеленського за розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах на проєкті "Велике будівництво"

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Користуючись нагодою, подав у НАБУ заяву про вчинення злочину Володимиром Олександровичем Зеленським з розкрадання у особливо великих розмірах коштів платників податків у рамках президентського проєкту “Велике Будівництво”, – написав Омелян.

Ексміністр зазначив, що це буде не єдина справа проти Зеленського, “після справ про державну зраду і узурпацію влади”.

“Сподіваюся, що доля моєї заяви буде відмінною від аналогічного звернення щодо корупції на Укрзалізниці у 2017 році”, – наголосив він.

В листопаді #Букви повідомляли, що Венедіктова підписала розпорядження щодо перевірки дотримання законності при будівництві доріг в рамках програми “Велике будівництво”. президента Володимира Зеленського.