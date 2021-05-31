Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
“Користуючись нагодою, подав у НАБУ заяву про вчинення злочину Володимиром Олександровичем Зеленським з розкрадання у особливо великих розмірах коштів платників податків у рамках президентського проєкту “Велике Будівництво”, – написав Омелян.
Ексміністр зазначив, що це буде не єдина справа проти Зеленського, “після справ про державну зраду і узурпацію влади”.
“Сподіваюся, що доля моєї заяви буде відмінною від аналогічного звернення щодо корупції на Укрзалізниці у 2017 році”, – наголосив він.
В листопаді #Букви повідомляли, що Венедіктова підписала розпорядження щодо перевірки дотримання законності при будівництві доріг в рамках програми “Велике будівництво”. президента Володимира Зеленського.
- В березні народний депутат від “Європейської Солідарності” Микола Княжицький заявив, що на “Велике будівництво” доріг 2020 року витратили у три рази більше, ніж у 2018 році.
- В квітні Державна фіскальна служба викрила підприємство, яке неодноразово ставало переможцем публічних торгів у програмі “Велике будівництво”, в ухиленні від сплати податків.