Служба безпеки України отримала доступ до пропагандистських методичок Федеральної служби безпеки (ФСБ) про "правильне висвітлення спецоперації" в Україні.

Про це інформує пресслужба СБУ.

У документах співробітники 5 відділу ФСБ визнають, що населення Росії досі не здане усвідомити, чому саме війна була єдино можливим способом “вирішення цілей РФ”. Тому у відомстві придумують нові аргументи для пояснення цього та виправдання злочинів російських військових.

Працівники спецслужб РФ акцентують на необхідності створення більшої кількості роликів про “героев-освободителей”, порятунок ними тварин, возз’єднання розлучених сімей тощо.

“Натомість весь світ зрозумів, що російська армія – ґвалтівники, мародери та воєнні злочинці”, – наголошують в СБУ.

Співробітники ФСБ вимагають відключити трансляції усіх українських телеканалів і транслювати російські програми з безглуздою тезою: “Ми воюємо за вас, що потім вам передати ці території”.

На українських територіях окупанти планують запустити проєкти нових медіа та реальні сітки агітаторів.