Про це інформує пресслужба СБУ.
У документах співробітники 5 відділу ФСБ визнають, що населення Росії досі не здане усвідомити, чому саме війна була єдино можливим способом “вирішення цілей РФ”. Тому у відомстві придумують нові аргументи для пояснення цього та виправдання злочинів російських військових.
Працівники спецслужб РФ акцентують на необхідності створення більшої кількості роликів про “героев-освободителей”, порятунок ними тварин, возз’єднання розлучених сімей тощо.
“Натомість весь світ зрозумів, що російська армія – ґвалтівники, мародери та воєнні злочинці”, – наголошують в СБУ.
Співробітники ФСБ вимагають відключити трансляції усіх українських телеканалів і транслювати російські програми з безглуздою тезою: “Ми воюємо за вас, що потім вам передати ці території”.
На українських територіях окупанти планують запустити проєкти нових медіа та реальні сітки агітаторів.
- Нагадаємо, колишня працівниця одного з рупорів російської пропаганди “Первого телеканала” Марина Овсяннікова насправді лише відіграє роль дисидентки задля просування вигідних кремлю тез на аудиторію Заходу.
- Західні експерти, яких використовує пропаганда РФ, упродовж 100 днів війни тричі змінювали наративи.
- Також Європейський Союз відключить російські канали – Rossiya24, TV center International, RTR Planeta. Таке рішення узгодили міністри Євросоюзу в межах шостого пакета санкцій.