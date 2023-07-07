Аналіз таємного календаря Пригожина свідчить про те, що ватажок ПВК "Вагнер" регулярно планував зустрічі або телефонні розмови з російським високопоставленим генералом і численними заступниками Путіна.

Джерело: Insider

Insider (разом з Die Welt, Dossier Center і Politico) отримав кеш внутрішніх файлів Wagner Group від групи анонімних хакерів, які називали себе Bogatyri. Один із файлів – це особистий календар Пригожина, який показує 17 824 зустрічі протягом майже 10 років.

Це також хроніка влади Кремля, яка показує, наскільки глибоко Пригожин інтегрувався в оточення Путіна, працюючи де-факто членом уряду протягом багатьох років, коли його війська стали незамінним інструментом зусиль Росії поширити російський вплив на Африку.

Що ще очевидніше з календаря, так це прямий доступ Пригожина до найближчого оточення Путіна.

Про Руслана Цалікова, який з 2012 року обіймає посаду заступника міністра оборони, є 75 записів.

Антон Вайно, державний радник РФ, мав 73 заплановані зустрічі з Пригожиним.

Ще на 36 записах написано просто “НГША”, що означає “начальник Генерального штабу”. Це майже напевно генерал Валерій Герасимов, який планував початкове вторгнення Росії в Україну у 2014 році, а зараз контролює повномасштабне вторгнення. За кілька місяців до збройного перевороту Герасимова разом із Шойгу неодноразово критикували Пригожина як корумпованого і некомпетентного.

Тридцять три записи позначають зустрічі чи розмови з Олексієм Дюміним, колишнім охоронцем Путіна, який зараз є губернатором Тульської області. Дюмін є одним із близьких соратників Путіна, яких підозрюють у зв’язках із Пригожиним після повстання.

Ще в 14 записах згадується Дмитро Медведєв, який був президентом Росії з 2008 по 2012 роки, хоча деякі з цих записів стосуються зустрічей з його помічниками.

Набір записів у календарі Пригожина закінчується в листопаді 2021 року з одним останнім записом, ймовірно, запланованим заздалегідь, для “дозволу на вертоліт” у квітні 2022 року. Він не містить доказів того, чим займався Пригожин за кілька днів до того, як Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну.

В Insider зауважили: якщо Путін має намір очистити лави потенційних прихильників Пригожина, то у нього є багато роботи.