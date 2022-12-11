У Харківській області розмінування території ускладнюють погодні умови, серед яких сніг. Через нього роботи уповільнено.

Про це повідомили під час національного телемарафону.

За словами заступника голови Харківської обласної військової адміністрації Романа Семенухи, розмінування території є однією з найбільших проблем.

“Проблемою “номер один” після опалювального сезону на Харківщині є розмінування. Зокрема, сніг, який є, уповільнює цю роботу – через нього пристрої не бачать вибухівку з пластику, яку активно використовували росіяни”, — сказав він.