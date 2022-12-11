Про це повідомили під час національного телемарафону.

За словами заступника голови Харківської обласної військової адміністрації Романа Семенухи, розмінування території є однією з найбільших проблем.

“Проблемою “номер один” після опалювального сезону на Харківщині є розмінування. Зокрема, сніг, який є, уповільнює цю роботу – через нього пристрої не бачать вибухівку з пластику, яку активно використовували росіяни”, — сказав він.

Заступник глави ОВА додав, що росіяни продовжують завдавати ударів по території Харківської області. За останню добу окупанти з різних видів зброї обстрілювали громади Харківського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів.

“Протягом поточного тижня ми оголосили добровільну евакуацію у підготовлені помешкання у Харкові, а також у сусідні області, включно з Полтавською”, — підкреслив Семенуха.

Попри те, що росіяни накопичили війська біля Куп’янська, загрози населеному пункту немає.