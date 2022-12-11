Про це повідомили під час національного телемарафону.
За словами заступника голови Харківської обласної військової адміністрації Романа Семенухи, розмінування території є однією з найбільших проблем.
Заступник глави ОВА додав, що росіяни продовжують завдавати ударів по території Харківської області. За останню добу окупанти з різних видів зброї обстрілювали громади Харківського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів.
“Протягом поточного тижня ми оголосили добровільну евакуацію у підготовлені помешкання у Харкові, а також у сусідні області, включно з Полтавською”, — підкреслив Семенуха.
Попри те, що росіяни накопичили війська біля Куп’янська, загрози населеному пункту немає.
- Внаслідок повномасштабної російсько-української війни близько 30% території України потребують розмінування.