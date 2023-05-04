Повідомляється, що у Миколаївській області група фахівців проводила роботи з обстеження та приведення в безпечний стан водойм Миколаєва за допомогою сучасного спеціального обладнання. Відтак, водолази обстежили дно та під час занурення оглянули ті зони, де око техніки виявило боєприпаси та їх залишки.

Під час роботи використовувались автономний гідрографічний апарат SONOBOT та підводний дрон FIFISH. Дана техніка має низку переваг та розширює коло можливостей водолазів. Так, наприклад, система камери підводного дрона забезпечує зйомку 4K із низьким рівнем шуму, ультра широке поле огляду, уповільнену відеозйомку і алгоритми покращення кольору. Водночас удосконалена пара світлодіодних ліхтарів забезпечує чітке зображення навіть у каламутних водах.

Безпілотний надводний транспортний засіб Sonobot, своєю чергою, є системною платформою, адаптованою до потреб гідрографічної зйомки у внутрішніх водах. Його можна використовувати для виявлення об’єктів, що становлять загрозу безпеці людей та інфраструктури.

Наголошено, що під час пошукових операцій, об’єкти, а в даному випадку вибухонебезпечні предмети, можуть бути виявлені досить швидко, що суттєво скорочує час виконання робіт.