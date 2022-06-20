Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко переконаний, що ніхто не розміновував Чонгарський перешийок – окупанти дуже швидко пройшли та захопили Херсонську область через те, що чітко знали де заміновані території.

Про це він розповів в інтерв’ю Радіо НВ.

Самойленко наголосив, що працював головою обласної ради – і якщо не знав усіх таємниць у державі, то принаймні деякою інформацією точно володів. Він заявив, що, попри переконання багатьох, що територія була розмінована під час будівництва КПВВ під проводом віцепрем’єр-міністерки — міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук – це не є правдою.

“Я працював головою обласної ради, і деякі таємниці, які існують в державі – вони до мене не доходять. Але є такі дії, щоб провести розмінування (як вони там звинувачували) за останні роки – я про них би знав. Там приписувалося, що будівництво КПВВ, яке здійснювалося у 19 році, з березня по листопад відбулося на досить невеликій площі. Це майже в розрізі дороги, в селищі Каланчак і Чонгар. Всіх мінних полів я не знаю розташування і не буду на себе брати – існують вони чи не існують. Але демонтажу мінних полів під час будівництва КПВВ не відбувалося.

Була така версія, що пані Верещук, коли вона зайшла в посаду віцепрем’єра, приїжджала, “завела” автобус (14 лютого 2022 року на КПВВ Чонгар та Каланчак розпочали курсувати автобусні шатли від пункту пропуску до адміністративної межі – ред.). Для цього було ліквідоване мінне загородження… Насправді всі дії, які відбувалися, вони відбувалися на шляхопроводі. Це дорога, якою їздили машини. Вона не була замінована”, – переконаний Самойленко.

З іншого боку, голова Херсонської обласної ради лишив відкритим питання, чому дорога не прострілювалася. Однак, він стверджує: до останнього дня, 24 лютого, мінні поля були на місцях, а ворог пройшов швидко та неушкодженим, бо володів інформацією про місцезнаходження усіх мінних загороджень:

“Чому не прострілювалася, чому вона не була якимось чином ліквідована, — я не можу цього казати, це питання до військового керівництва. Але до останнього дня ми, приїжджаючи на КПВВ, я чув.. всюди були встановленні таблички “Міни”. Розмінувати такі площі просто неможливо. Це фантазія або розганяння зради, як у нас люблять трішки робити політики, коли трошки небезпека відійшла в сторону – починається розганяння зради. Я впевнений в тому, що всі мінні поля, які існували – вони на 24 лютого знаходилися на місцях. Інша справа – що ворог знав розташування і рухався чітко по дорогах, чітко по тих мостах, де не було встановлено мінних загороджень”.