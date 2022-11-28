Про це повідомило RMF FM.
21 листопада Німеччина запропонувала Варшаві Patriot, щоб допомогти їй захистити свій повітряний простір після інциденту з ракетою.
Через два дні після пропозиції лідер партії “Право і справедливість” Ярослав Качинський заявив, що падіння ракети на території Польщі є трагічним випадком, проте війна є трагедією набагато більшого масштабу. Він поясняв, що було б краще, якби німці передали обладнання українцям, навчили українські екіпажі, з умовою, що батареї дислокуватися на заході України.
“Це фантастична ідея, щоб Patriot поїхали в Україну. Українці експлуатують набагато складніші ракетні комплекси, ніж німецькі Patriot 1980-х років”, — сказав Йоахім Брудзінський.
На його думку, системи ППО варто розмістити в Україні. Також він відповів стосовно того, що є занепокоєння з приводу здатності українців керувати системою.
“Будь-яка допомога НАТО є необхідною і доцільною для Польщі. Ми багато місяців просимо німецьку сторону підтримати Україну реальними справами замість побитих касок Бундесверу, замість символічної допомоги — двох карет швидкої допомоги. Це в інтересах всієї європейської спільноти і всієї Організації Північноатлантичного договору”, — додав він.
- У ЗМІ зазначили, що Україна припинила публічно закликати Сполучені Шати надати високотехнологічне озброєння для боротьби з російською агресією. Однак насправді перемовини щодо надання Україні сучасного озброєння тривають за зачиненими дверима і навіть є деякі успіхи.
- Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що Бундесвер планує надати Україні дві реактивні системи залпового вогню MARS II та 50 бронеавтомобілів Dingo ATF.
- Франція передала Україні зенітно-ракетні комплекси Crotale. Країна надала дві батареї ЗРК та ще дві ракетні системи залпового вогню.