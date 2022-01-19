У Державному Департаменті США відзначили, що Росія може використати своє озброєння у Білорусі, щоб напасти на Україну ще й зі сторони півночі.

Ця заява опублікована на сайті Держдепу США.

Як вважають у Сполучених Штатах Америки, розміщення звичайного та ядерного російського озброєння у Білорусі становить загрозу для безпеки у Європі. У Вашингтоні не відкидають, що їм доведеться реагувати на такі події.

В Держдепі вважають, що розміщення озброєння РФ в Білорусі та майбутній референдум про зміни до конституції, який готують у Мінську — тісно пов’язані події. В США допускають, що після референдуму Росія залишить своє озброєння у Білорусі:

“Розміщення ядерної зброї у Білорусі може стати для них серйозною зміною. Також, цей крок може представляти виклик для безпеки Європи, на який ми не можемо не реагувати”, – підкреслили у Держдепі.

Окрім цього, відзначили в США, не можна забувати про загрозу вторгнення Росії в Україну. Додаткове розміщення російських сил вздовж україно-білоруського кордону ще більше загострить ситуацію і підвищить ризик вторгнення:

“Переміщення ядерної зброї ближче до кордонів Європейського союзу та країн-членів НАТО буде вимагати міжнародної реакції”, – додали у Державному Департаменті США.