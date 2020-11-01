Про це повідомляє The New York Times.

Ви не самотні, якщо відчуваєте, що 2020 рік, можливо, найдраматичніший і пам’ятний рік в нашому житті. Він здається хаотичним і безладним, як гігантська пляма. Стан сну або, можливо, кошмар.

В цьому полягає парадокс 2020 року або один з них: в такий знаменний рік іноді може здаватися, що нічого й не сталося зовсім.

Це не зовсім ілюзія. Психологи кажуть, що без звичайних робочих справ – відзначення свят, відпусток далеко від будинку або випадкових обідів, які зазвичай і поділяють наш календар – мозку важче обробляти і каталогізувати спогади, а стрес самого року може змінити те, як ми переживаємо час.

Ви можете точно пригадати, в якому місяці помер Кобі Брайант? Невже в цьому році принц Гаррі і його дружина Меган Маркл відмовилися від звання членів королівської сім’ї? Хіба було щось на порядку про шершнів-вбивць, або це був 2018 рік?

Невже ми не можемо згадати цей жахливий рік? Або просто не хочемо?

Весь час одне і те ж

Для деяких, хто видужав від COVID-19, є медичне пояснення відчуття психічної затуманення: неясність мислення, затяжна комбінація симптомів, схожих на деменцію, включаючи втрату пам’яті, сплутаність свідомості і труднощі з фокусуванням.

А як щодо всіх інших? Для багатьох цей рік був напрочуд дивним поєднанням кризи – пережитого особисто або побаченого в новинах – і нудьги. І для багатьох з нас життя в епоху ізоляції полягає в пошуку нових способів уникнути ізоляції, при цьому не надто впиваючись трагедією, про яку повідомляють заголовки.

Згідно з недавнім звітом JAMA Network Open, споживання алкоголю зросло на 14 відсотків (і на 17 відсотків серед жінок) в порівнянні з минулим роком.Також повідомляється, що виробники вейпів і картриджів з каннабісом спостерігають бум продажів в штатах, де марихуана є законною.

Але, можливо, сенс сплутаної хронології не тільки в наших головах.

Психологи кажуть, що абсолютна монотонність здатна спотворювати час і плутати наші спогади через карантин і ізоляції, які позбавляють нас “прикордонних подій”, які зазвичай поділяють дні, як глави в книзі.

“Без перерв у рутині, що повторюється знову і знов, розуму важко розрізняти спогади, які психологи називають поділом нашого часу”, – сказала Люсі Чик, психолог і викладач Кембриджського університету, що вивчає вплив пандемії на пам’ять.

Занадто багато речей, про які треба думати

Якщо одна важлива проблем в тому, що в нашому житті відбувається занадто мало подій, то інша, схоже, в тому, що їх в той же час і дуже багато.

Цей рік відзначився не однією великою кризою, а величезною їхнью кількістю: вірус-вбивця, політичний хаос, екологічна катастрофа, расова боротьба. Цей список можна продовжити.

“Це каскадна серія подій, які, здається, просто не припиняються”, – говорить Елісон Холман, професор з медичного догляду та психології Каліфорнійського університету в Ірвіні, яка вивчає психологічні наслідки загальних криз, включаючи поточну пандемію.

Нескінченне відчуття кризи – це хронічне джерело стресу, що триває і яке може призвести до краху обнадійливого відчуття, що наше життя рухається впорядковано: минуле, сучасне, майбутнє. Це відчуття є ключем до психічної стабільності.

Замість цього багато хто з нас відчуває, що застряг в огидному теперішньому, не маючи особливого уявлення про майбутнє.

Занадто багато часу в своїй кімнаті

Ми робимо менше, тривожимося більше. І дуже часто ми менше робимо і більше тривожимося на самоті, відрізані від друзів, рідних і колег.

“Сама ізоляція також може спотворювати форму днів, тижнів і місяців”, – говорить Крейг У. Хейні, професор психології Каліфорнійського університету в Санта-Крузі.

Хейні вивчає наслідки ізоляції на одному з самих радикальних її прикладів: в’язнів в одиночних камерах.

“Це не означає, що такі умови в якійсь мірі можна порівняти з умовами, з якими багато хто з нас стикається зараз. Зовсім ні. Але навіть люди, що знаходяться в одиночній камері, скажуть вам, що суть цього досвіду – це те, що ми всі переживаємо зараз – позбавлення нормального соціального контакту. І люди дійсно залежать один від одного – завдяки іншим ми структуруємо своє життя і дізнаємося, хто ми є”, – сказав доктор Хейні.

Чому ми не розвиваємося поза часом?

“Говорите ви про руйнівний іспанський грип 1918 року або про поточну кризу – пандемія псує наше відчуття часу”, – сказала Лаура Спінні, автор книги 2017 року “Блідий вершник: іспанський грип 1918 року і як він змінив світ”.

Тоді, як і зараз, розумове виснаження від невблаганної одноманітності може змусити деяких людей уявити, що пандемія закінчилася.

“Ми всі втомилися носити маски та відчувати, як руйнується наше життя. Це один з підходів до боротьби з пандемією, коли час, мабуть, не має значення. Інший підхід – просто змиритися з цим”, – сказала Спінні.

Не дивно, що деякі люди намагаються штучно структурувати свої дні, щоб закріпити себе в реальності.

Метт Бючеле, безробітний комік з Нью-Йорка, який збирав лайки в Instagram своїми комічними рифами про життя в епоху пандемії, веде щоденник, щоб нагадувати собі, що ще один день закінчився. І це не на краще або гірше, вважає комік, – просто завтра почнеться ще один день. Або, можливо, нам просто потрібно пам’ятати, що час – це соціальний конструкт.